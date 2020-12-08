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Юрий Горбунов показал свою йолку и семью

Юрий Горбунов показал, как его семья готовится к к Новому году

Ведущий, актер и продюсер Юрий Горбунов, который несколько недель назад впервые станцевал на «Танцях з зірками», с семьей готовится к Новому году.

Так, у себя на странице в Instagram артист показал, как вместе с женой Екатериной Осадчей и их маленьким сыном Иваном они украшали елку. На снимке Екатерина и Юрий цепляют на новогоднее дерево елочные украшения, а Ванюша оценивает работу звездных родителей.

Первое за три месяца воскресенье без «Танцев»! Настоящий выходной использован с пользой! С грядущими!
поздравил фанов ведущий.

8 декабря, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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