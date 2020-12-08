Названы лучшие для жизни города Италии

Расположенный на северо-востоке Италии город Порденоне возглавил рейтинг муниципалитетов страны, признанных лучшими для жизни. Об этом сообщает Idealista со ссылкой на исследование, проведенное Римским университетом Ла Сапиенца и страховой компанией Cattolica Assicurazioni.

Порденоне был назван лучшим, получив высшую оценку по пяти критериям: условия для ведения бизнеса и работы, окружающая среда, социальное обеспечение, образование, развитие человеческого капитала и безопасность. Далее в списке следуют города Тренто, Виченца, Падуя и Асколи-Пичено.

Коммуна Фоджа (регион Апулия) в свою очередь признана худшей для жизни — она в рейтинге заняла последнее 107 место. Милан расположился на 45 позиции, Рим — на 50 месте, Турин — на 64-м, Неаполь — почти в конце списка, на 103-м месте.