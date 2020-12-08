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Кейт Миддлтон вновь появилась на публике в старье

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Герцогиня Кембриджская Кэтрин вышла в свет в наряде, в котором ранее уже появлялась на публике в 2018 году. Снимки публикует издание Daily Mail.

38-летняя Кейт Миддлтон вместе с мужем направились на встречу с медицинскими работниками на железнодорожной станции в Эдинбурге. На мероприятии супружеская пара поблагодарила медиков за работу во время пандемии коронавируса.

Папарацци запечатлели жену принца Уильяма в старом пальто бренда Catherine Walker голубого цвета. Она также надела высокие сапоги на каблуках и кожаные перчатки черного цвета. Образ герцогини дополнили аксессуары бюджетной марки Accessorize и защитная маска с цветочным принтом в тон верхней одежды.

Поклонники Миддлтон восхитились ее внешним видом в комментариях под размещенными снимками. «Как всегда выглядит прекрасно», «Просто королева», «Очень красивая Кейт», «Спасибо, что она не скупает одежду тоннами!», «Вау, очень красивая пара», — писали пользователи.

8 декабря, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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