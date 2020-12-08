Анджелина Джоли записала видео о том, как бороться против домашнего насилия

Многие с нетерпением предвкушают рождественские каникулы, но для тех, кто сталкивается с домашним насилием, праздники становятся испытанием. 45-летняя Анджелина Джоли выступила с речью, где дала несколько советов женщинам, которые опасаются, что столкнутся с жестоким обращением в семье. Актриса записала видео для кампании, инициированной британским изданием Harper’s Bazaar.
В праздники люди остаются дома, выпивают, что может привести к конфликтам и потенциально опасным ситуациям для тех, кто страдает от насилия в семье. Джоли отметила, что женщины должны «поговорить с кем-нибудь, попытаться найти союзников, которые могли бы помочь в чрезвычайных ситуациях», чтобы защитить себя и своих детей.
Анджелина Джоли
Например, вы можете согласоватьс другом или членом семьи кодовое слово, которое даст им знак, если вы попали в беду. Грустно об этом говорить, но вы должны быть готовы к тому, что не все друзья или родственники всегда поверят вам и захотят поддерживать вас. Часто на помощь приходят совершенно незнакомые люди: те, кто сам пережил насилие, а также религиозные сообщества,
— отметила Анджелина.
Джоли призвала все-таки не отчаиваться, но обратила внимание на то, что прежде всего женщинам нужно быть осторожными в зависимости от ситуации, в которой они находятся.
Только вы действительно знаете, в какой опасности вы находитесь, и, пока вы не найдете поддержки снаружи, вы можете чувствовать себя совсем одинокими,
— сказала актриса.
В своей речи Анджелина также обратилась к тем, кто может быть свидетелем подобных драматичных ситуаций. Она сказала, что людям, которым доверяют информацию о жестоком обращении, следует «относиться к этому серьезно и стоять на стороне жертв, прислушаться к ним, а не осуждать их».
Постарайтесь понять огромное эмоциональное, финансовое и юридическое давление, с которым они, вероятно, столкнутся, учитывая тот факт, что их заставляют хранить молчание о том, что с ними произошло. И имейте в виду, что они вполне могут страдать от психологической травмы и посттравматического стрессового расстройства,
— посоветовала Джоли.
Если вам кажется, что кто-то, кого вы знаете, может быть уязвим в этом отношении, постарайтесь не оставлять их. Дайте понять, что вы будете рядом с ними. Еще одна вещь, которую мы все можем сделать, — это самообразование. Узнайте о домашнем насилии. Узнайте, как травма влияет на наше здоровье и может привести к биологическим изменениям, особенно у детей. Отнеситесь к этим вопросам серьезно,
— заключила Джоли.
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