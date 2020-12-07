«Сказка старого мельника» выйдет в прокат раньше

Украинский фэнтезийный фильм «Сказка старого мельника», который должен был выйти в кинотеатральный прокат 31 декабря 2020 года, появится на экранах раньше. Премьера ленты состоится 17 декабря.

Режиссером выступил Александр Итыгилов.

В сказке рассказывается о военном Адаме, который возвращается после битвы и застает родной город в плену злых чар.

В картине можно увидеть яркое созвездие украинских актеров: Ада Роговцева, Ирма Витовская, Олеся Жураковская, Анна Кошмал, Наталия Сумская, Игорь Бирча, Остап Ступка, Валентин Томусяк, Владимир Горянский, Анатолий Хостикоев.