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«Сказка старого мельника» выйдет в прокат раньше

"Сказка старого мельника" выйдет в прокат раньше

Украинский фэнтезийный фильм «Сказка старого мельника», который должен был выйти в кинотеатральный прокат 31 декабря 2020 года, появится на экранах раньше. Премьера ленты состоится 17 декабря.

Режиссером выступил Александр Итыгилов.

В сказке рассказывается о военном Адаме, который возвращается после битвы и застает родной город в плену злых чар.

В картине можно увидеть яркое созвездие украинских актеров: Ада Роговцева, Ирма Витовская, Олеся Жураковская, Анна Кошмал, Наталия Сумская, Игорь Бирча, Остап Ступка, Валентин Томусяк, Владимир Горянский, Анатолий Хостикоев.

7 декабря, 2020 | Category: Новости, Украина, Шоу-бизнес ﻿
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