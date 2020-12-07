Помпео назвал выборы в парламент Венесуэлы «обманом и мошенничеством»

Проходящие в Венесуэле выборы в парламент страны не станут отражением воли народа, заявил глава госдепартамента США Майк Помпео.

Как написал Помпео в сети микроблогов Twitter, в Венесуэле уже произошли нарушения на выборах, а сами выборы являются «обманом и мошенничеством». Он также напомнил, что США считают власть президента Николаса Мадуро «незаконным режимом».

Напомним, в воскресенье в Венесуэле проходят выборы в парламент страны. По оценке западных наблюдателей, победу на них одержат партии, лояльные президенту Мадуро. Оппозиция утверждает, что такого результата власти добьются фальсификациями. Партия самопровоглашенного лидера страны Хуана Гуайдо отказалась от участия в выборах.