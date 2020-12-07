Более 300 человек задержали на «марше воли» в Минске

Силовики задержали на акции протеста в Минске более 300 человек. Все они обвиняются в нарушении закона о массовых мероприятиях.

По данным ГУВД, в разных районах белорусской столицы собирались «группы граждан с незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы». В пресс-службе отметили, что некоторые «оказали активное неповиновение законным требованиям правоохранителей».

В Минске в воскресенье проходил оппозиционный «марш воли». Его участники ходили небольшими колоннами недалеко от своих домов. ОМОН стянул на улицы водометы и военную технику, но об их применении не сообщалось.