Материал на базе перовскита соберет энергию света внутри помещений

В связи с последними достижениями китайских ученых из Университета Сучжоу настало время придумать новый термин для обозначения устройств для генерации энергии из фонового света. Солнечными их называть уже неправильно, потому что они изначально предназначены для работы внутри помещений, без доступа к солнечному свету. Источник энергии для них – это свет, идущий от различных искусственных устройств, от обычных лампочек до экранов компьютеров и гаджетов.



Внимание китайских ученых привлек минерал перовскит, уникальные возможности которого сильно ограничены одним недостатком – его самая эффективная для поглощения света форма содержит токсичный свинец. Это ставит крест на массовом применении перовскита на основе галогенида свинца, поэтому в Сучжоу взялись исследовать других кандидатов. Методом проб и ошибок ученые получили несколько материалов на базе перовскита, которые являются безопасными для человека и живой природы.

Новые материалы практически бесполезны для применения именно в солнечных батареях, эффективность поглощения света нашей звезды у них не более 1 %. Зато внутри помещений, под искусственным светом, показатель возрастает до 4-5 %. А это уже близко к стандартам фотовольтаики для закрытых зон, плюс открывает возможности для коммерциализации. Например, перовскитные панели могут запитать схему на тонкопленочном транзисторе, которая будет управлять одной из систем умного дома.

В качестве бонуса ученые наделили материалы свойствами, которые позволяют наносить их на ткань или пластик без ущерба для основной функции. Отсутствие свинца оказалось очень кстати – такими технологиями наверняка заинтересуются производители одежды и аксессуаров. Представьте себе плащ или зонт, который собирает энергию от светящихся рекламных экранов в городе даже в пасмурную погоду, чтобы понемногу подзаряжать умные часы на руке своего владельца.