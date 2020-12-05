Украинского музыканта убили ради квартиры в престижном районе

На Украине черные риелторы задушили известного украинского музыканта Александра Деревянко ради квартиры в престижном районе Киева. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

4 декабря тело 65-летнего музыканта нашли в одном из гаражей Борисполя. По версии полиции, арендатор гаража и его сообщник втерлись в доверие к музыканту, попросив обучить их играть на гитаре, а затем убили мужчину. Чтобы скрыть преступление, они прикрепили на дверь его квартиры записку: «Уехал в командировку, звоните».

Квартира-студия, принадлежащая Деревянко, расположена в самом престижном Печерском районе города, около Киево-Печерской Лавры. Стоимость недвижимости здесь оценивается как минимум в 150 тысяч долларов.

Александр Деревянко работал с участницей «Евровидения-2006» Тиной Кароль и рядом популярных украинских певцов