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Украинского музыканта убили ради квартиры в престижном районе

На Украине черные риелторы задушили известного украинского музыканта Александра Деревянко ради квартиры в престижном районе Киева. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

4 декабря тело 65-летнего музыканта нашли в одном из гаражей Борисполя. По версии полиции, арендатор гаража и его сообщник втерлись в доверие к музыканту, попросив обучить их играть на гитаре, а затем убили мужчину. Чтобы скрыть преступление, они прикрепили на дверь его квартиры записку: «Уехал в командировку, звоните».

Квартира-студия, принадлежащая Деревянко, расположена в самом престижном Печерском районе города, около Киево-Печерской Лавры. Стоимость недвижимости здесь оценивается как минимум в 150 тысяч долларов.

Александр Деревянко работал с участницей «Евровидения-2006» Тиной Кароль и рядом популярных украинских певцов

5 декабря, 2020 | Category: Новости, Украина ﻿
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