Джейсон Стэтхэм может сыграть в сиквеле «Порока на экспорт»

В 2007 году Вигго Мортенсен сыграл главную роль в фильме «Порока на экспорт», который рассказывает о русской мафии в Лондоне. В настоящий момент в активной фазе находится разработка продолжения под названием «Small Dark Look» (ранее картина называлась «Body Cross»), и главную роль в нём может исполнить Джейсон Стэтхэм.

Режиссёром выступит датчанин Мартин Зандвлиет, который заменил на этом посту Уильяма Олдройда («Леди Макбет»). Над сценарием поработал Стивен Найт, который является автором оригинала, а также известен по сериалу «Острые козырьки».

Подробности сюжета будущей ленты пока не разглашаются, известно лишь, что действие также будет вращаться вокруг жизни русской мафии в Лондоне.