«  
  »

Джейсон Стэтхэм может сыграть в сиквеле «Порока на экспорт»

Джейсон Стэтхэм может сыграть в сиквеле "Порока на экспорт"

В 2007 году Вигго Мортенсен сыграл главную роль в фильме «Порока на экспорт», который рассказывает о русской мафии в Лондоне. В настоящий момент в активной фазе находится разработка продолжения под названием «Small Dark Look» (ранее картина называлась «Body Cross»), и главную роль в нём может исполнить Джейсон Стэтхэм.

Режиссёром выступит датчанин Мартин Зандвлиет, который заменил на этом посту Уильяма Олдройда («Леди Макбет»). Над сценарием поработал Стивен Найт, который является автором оригинала, а также известен по сериалу «Острые козырьки».

Подробности сюжета будущей ленты пока не разглашаются, известно лишь, что действие также будет вращаться вокруг жизни русской мафии в Лондоне.

5 декабря, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  