Дональд Трамп подписал «акт Родченкова» об уголовной ответственности за мошенничество с допингом

Президент США Дональд Трамп подписал закон об уголовной ответственности в отношении тех, кто причастен к международному сговору и мошенничеству, связанному с допингом. Закон предусматривает возмещение ущерба жертвам такого сговора, сообщается на сайте Белого дома.

Закон распространяется на международные соревнования, в которых участвуют представители США и еще как минимум трех стран, а проводят их по правилам Всемирного антидопингового агентства (WADA). Уголовное наказание грозит любому лицу, кроме спортсмена, которое сознательно осуществляет или пытается воздействовать на соревнование «с использованием запрещенного вещества или запрещенного метода».

За нарушение закона предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы и штраф до 250 тысяч долларов для физлиц и до миллиона долларов в остальных случаях.

Принятый документ также известен как «акт Родченкова» — он назван по имени бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который стал информатором WADA. В 2016 году он сообщил о применении допинга в российском спорте, которое поддерживают на государственном уровне. После этого Россию отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира на четыре года.