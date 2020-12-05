Денег у нелегитимного Лукашенко осталось на несколько месяцев



Денег у режима Лукашенко осталось буквально на несколько месяцев, и невозможность содержать репрессивный аппарат на фоне продолжения протестов и вероятных жестких санкций может заставить его бежать из страны.

Такое мнение высказала в интервью Укринформу главный редактор беларуського независимого онлайн-медиа «Хартия’97» Наталья Радина.

«Следует понимать, что содержание всей этой шайки омоновцев, карателей — это дорого, а средств на это у страны сейчас нет. По моей информации, денег у Лукашенко осталось буквально на несколько месяцев. Поэтому я верю, что он (Лукашенко — ред.) может сбежать «, — заявила она.

В то же время главред беларуського оппозиционного издания исключает вероятность добровольной передачи власти Лукашенко.



«Он уже совершил столько преступлений, что просто передать власть, остаться в стране и уйти, условно говоря, на пенсию, поселившись в одной из своих 18-ти резиденций — для него этот вариант уже нереален. Ведь даже если он получит какие-то гарантии от следующего президента Беларуси, то эти гарантии ему никогда не даст беларуський народ, ему не простят преступлений, убийств и пыток. За время его правления в Беларуси были репрессированы сотни тысяч людей «, — отметила Радина.

По ее словам, в следующем году Лукашенко у власти не будет.

По мнению журналистки, для сокращения срока пребывания Лукашенко у власти, кроме сопротивления изнутри, «особенно важны мощные внешние воздействия» — «жесткие экономические санкции, которые нужно немедленно вводить против диктатуры».

Что касается стратегии Лукашенко по сохранению власти, то, отметила Радина, «он просто хочет всех закатать в асфальт».

«Но ничего не получается. Эти жесткие, фактически карательные акции против мирного населения ничего, кроме озлобления и ненависти, у людей не вызывают. Ни в какие изменения в Беларуси при Лукашенко я не верю, как не верит, по моему убеждению, и большинство беларусов. А все его заверения относительно конституционной реформы — это пустая болтовня. Лукашенко просто врет. Верить ему нельзя абсолютно ни в чем «, — утверждает она.

Главный редактор оппозиционного медиа также отмечает, что особенно важно сейчас поддержать беларуський народ, который восстал против режима, и это, в частности, сделает невозможным приход к власти в РБ откровенно пророссийских политиков в результате возможной договоренности Лукашенко и Путина.

«Иначе могут быть действительно какие-то мутные схемы, когда Лукашенко договорится с Путиным, проведет какую-то конституционную реформу, назначит ставленника Кремля, они создадут фейковую оппозицию и заведут ее в парламент — и будет у нас некое продолжение режима Лукашенко, но с другой фамилией», — заявила она.

По словам Радиной, важно также добиваться освобождения политических заключенных, «поскольку в тюрьмах находятся реальные лидеры оппозиции, в том числе проевропейские политики, которые всю жизнь отстаивали национальные интересы Беларуси».

«Если мы освободим этих людей и добьемся отставки Лукашенко, то они смогут создать коалиционное правительство, которое и назначит проведение новых парламентских и президентских выборов», — заявила она.

https://svobodu-narodam.livejournal.com/5713825.html