Apple заставят класть зарядник в коробку с iPhone

Apple могут заставить комплектовать iPhone бесплатным адаптером в Бразилии. Об этом сообщает издание Appleinsider со ссылкой на заявление городских властей Сан-Паулу.

В сообщении, опубликованном на сайте государственной организации по защите прав потребителей Procon-SP, местные власти потребовали от Apple продавать смартфоны в полном комплекте. В заявлении говорится, что зарядное устройство является неотъемлемой частью непосредственно самого iPhone. Городские чиновники подчеркнули, что отказ от предоставления бесплатного зарядника Apple нарушает права потребителей в Бразилии.

Также в документе говорится, что Apple не смогла внятно объяснить выгоду для экологии, следующей после отказа от полного комплекта iPhone. Ранее представители Procon-SP обратились к американской компании за разъяснением, почему в коробку со смартфоном больше не кладут адаптер. Apple ответила, что подобное решение поможет снизить углеродный след от каждого реализованного устройства.

По информации журналистов, занимающаяся правами потребителей в Бразилии организация рассматривает возможность направить Apple подобное уведомление. В случае успеха государственные власти могут заставить корпорацию продавать iPhone с адаптером на всей территории Бразилии.