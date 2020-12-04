«Мандалорец» стал лучшей франшизой в сфере развлечений

Масштабное исследование американской компании National Research Group определило самые лучшие франшизы в сфере развлечений.

Главными развлекательными франшизами в США стали «Мандалорец», «Мстители» и «Очень странные дела».

Национальная Исследовательская Группа (National Research Group), начиная с января 2019 года, опрашивала жителей США о франшизах, которые они считают самыми смелыми и вдохновляющими. Всего в этом опросе приняли участие 350 тысяч людей, которые оценивали 700 франшиз развлекательной сферы. Полученные результаты показали, какие из них выдержат испытание временем и останутся актуальными для зрителей.

Полный список главным развлекательных франшиз выглядит так:

«Мандалорец»

«Мстители»

«Очень странные дела»

«Джон Уик»

«Чёрная Пантера»

«Стражи галактики»

«Ведьмак»

«Озарк»

«Человек-паук: Через вселенные»

«Чёрная вдова»

«Дэдпул»

«Тор»

«Железный человек»

Mario Bros.

«История игрушек»

«Доктор Стрэндж»

«Человек-паук»

«Тайна Коко»

«Король Лев»

«Гамильтон»

Руководство NRG говорит о том, что развлекательные франшизы создают не только для того, чтобы посмеяться и отдохнуть. Сегодня аудитория готова к развлекательному контенту, который будет развивать культурные ценности и создавать новую реальность. А оптимизм, интерес и разнообразие будут обьединять, а не разделять.