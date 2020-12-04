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«Мандалорец» стал лучшей франшизой в сфере развлечений

"Мандалорец" стал лучшей франшизой в сфере развлечений

Масштабное исследование американской компании National Research Group определило самые лучшие франшизы в сфере развлечений.

Главными развлекательными франшизами в США стали «Мандалорец», «Мстители» и «Очень странные дела».

Национальная Исследовательская Группа (National Research Group), начиная с января 2019 года, опрашивала жителей США о франшизах, которые они считают самыми смелыми и вдохновляющими. Всего в этом опросе приняли участие 350 тысяч людей, которые оценивали 700 франшиз развлекательной сферы. Полученные результаты показали, какие из них выдержат испытание временем и останутся актуальными для зрителей.

Полный список главным развлекательных франшиз выглядит так:

«Мандалорец»
«Мстители»
«Очень странные дела»
«Джон Уик»
«Чёрная Пантера»
«Стражи галактики»
«Ведьмак»
«Озарк»
«Человек-паук: Через вселенные»
«Чёрная вдова»
«Дэдпул»
«Тор»
«Железный человек»
Mario Bros.
«История игрушек»
«Доктор Стрэндж»
«Человек-паук»
«Тайна Коко»
«Король Лев»
«Гамильтон»

Руководство NRG говорит о том, что развлекательные франшизы создают не только для того, чтобы посмеяться и отдохнуть. Сегодня аудитория готова к развлекательному контенту, который будет развивать культурные ценности и создавать новую реальность. А оптимизм, интерес и разнообразие будут обьединять, а не разделять.

4 декабря, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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