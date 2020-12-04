Глава МВД Франции начал кампанию по борьбе с религиозным сепаратизмом

В четверг, 3 ноября, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в интервью каналу RTL подвердил, что правоохранительные органы страны намерены провести «масштабную и беспрецедентную» кампанию по борьбе с «религиозным сепаратизмом». По его словам, кампания начнется уже сегодня «во второй половине дня после совещания с префектами».

Накануне сообщение об этом глава МВД страны опубликовал на своей странице в твиттере. В рамках кампании будут проверены 76 мечетей, которые подозреваются в «сепаратизме». «[Мечети], которые необходимо закрыть, будут закрыты», — заявил Дарманен.

Объявление об этой операции появилось за несколько дней до рассмотрения Советом министров законопроекта «Об усилении республиканских принципов», направленного на борьбу с сепаратизмом и радикальным исламизмом. 76 культовых сооружений, 16 из которых находятся в районе Парижа и 60 в остальной части Франции, подвергнутся особому наблюдению и контролю.

Жеральд Дарманен заявил, что начинает проверку, чтобы «устранить сомнения». «Во Франции 2600 мест отправления мусульманского культа. Когда сомнения касаются 76 из 2600, мы далеки от глобальной радикализации, о которой часто приходится слышать», — сказал министр, подчеркнув, что наряду с этим встречаются места «явно антиреспубликанские».

В среду, 2 ноября, Figaro сообщала, что Жеральд Дарманен 27 ноября направил префектам служебную записку с инструкциями, из которой следует, что 18 мечетей будут закрыты немедленно.

Три из них находятся в пригородном департаменте французской столицы Сена-Сен-Дени: одна мечеть проигнорировала решение о закрытии, принятое мэром города, вторая, официально закрытая в 2019 году, продолжет проводить молитвы, а третья получила отрицательное заключение комиссии по безопасности. При этом государство не проверило фактическое закрытие мечетей.

Еще пять мечетей находятся в преместьях Парижа или в непосредственной близости от Иль-де-Франс (три в департаменте Валь-д’Уаз, одна в департаменте Сена-и-Марна и одна в Уазе), а десять — в провинции. Все они будут закрыты по различным причинам: несоблюдение решения о закрытии, нарушение правил, применяемых к общественным заведениям, наличие потайных помещений, открытые без разрешения, место отправления культа предназначенной к роспуску организации, а также присутствие имама, внесенного в базу данных о лицах, подозреваемых в радикализации террористического характера (FSPRT).

Еще 58 мечетей будут подвергаться систематическим проверкам как с точки зрения управления, так и с точки зрения состава посещающих их верующих.

«Разворошить муравейник» — так охарактеризовала предстоящую кампанию правая газета Le Figaro, назвав ее «беспрецедентной по масштабам» и подчеркнув, что она стала возможной только «благодаря смене политической парадигмы». По причинам, связанным с историей ислама во Франции, раньше мечети принадлежали различным ассоциациям и не подвергались строгому контролю со стороны государства.