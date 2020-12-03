Всех жителей Лос-Анджелеса отправили на изоляцию

На фоне резкого ухудшения ситуации с коронавирусом власти американского Лос-Анджелеса (штат Калифорния) ввели обязательную домашнюю изоляцию для всех жителей.

Мэр Эрик Гарсетти заявил, что больницы города переполнены и вскоре не смогут принимать пациентов. В связи с этим было принято решение восстановить некоторые из самых строгих ограничений, которые вводились весной.

Отмечается, что гражданам разрешено покидать дома только в случаях крайне необходимости, в том числе для похода на работу, если предприятие не закрыто. Функционировать будут медучреждения, продовольственные магазины, заправки, автомастерские, финансовые учреждения. Рестораны и развлекательные заведения вновь закрываются.

Для безукоснительного соблюдения «домашнего режима» власти даже согласились предоставить временное укрытие бездомным. Нарушителям постановления об изоляции грозит штраф или даже тюрьма.