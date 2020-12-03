Ракетные катера для Украины: командование ВМСУ согласилось на норвежские ракеты

В понедельник он общался с атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Украине коммодором королевских военно-морских сил Тимом Вудсом, а во вторник – с военно-морским атташе при посольстве США в Украине коммандером (капитаном второго ранга) Питером Мэллори.

Несколько дней назад командующий Военно-морскими силами Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа провел встречи с военными атташе стран Североатлантического Альянса.

По официальной информации, стороны обговорили «актуальные вопросы сотрудничества, среди которых — получение новейших образцов вооружения, проведение совместных учений и подготовка личного состава по стандартам НАТО».

«Думская» выяснила подробности этих встреч.

Источник в Министерстве обороны рассказал, что разговор с британским атташе касался строительства ракетных катеров для Украины за счет кредита, предоставленного Соединенным Королевством. По нашим данным, командующий дал предварительное согласие на оснащение ударных единиц норвежской противокорабельной ракетой Naval Strike Missile (NSM), которая фигурировала в первоначальном проекте, и выразил желание усилить их артиллерийское вооружение за счет установки пушек большего калибра. Ранее, напомним, командование ВМСУ настаивало на том, чтобы вооружить катера морской версией отечественного ракетного комплекса «Нептун», которая пока разрабатывается.

Изменение артиллерийской составляющей скажется на стоимости и центровке катеров, но британцы пообещали сделать соответствующие расчеты, чтобы понять все риски такого решения.

Также, по словам собеседника «Думской», контр-адмирал Неижпапа выразил желание строить на британских и украинских верфях не восемь ракетных катеров, а шесть. Еще две единицы, по его мнению, должны стать тральщиками, которые, действительно, необходимы ВМСУ.

Беседа с американским атташе тоже касалась поставок вооружения. Как известно, в 2021 году США должна передать Украине еще три патрульных катера типа Island и несколько катеров типа MarkVI.

В ходе этой встречи стало известно, что военно-политическое руководство страны все-таки утвердило план модернизации уже прибывших «Айлендов» – Р190 «Славянск» и Р191 «Старобельск».

Ранее «Думская» писала об этих планах, но, как оказалось, решение уже принято. Предполагается, что на бывшие американские катера установят шестиствольную артиллерийскую систему АК-306, серьезно модифицированные торпеды СЭТ-72 и боевую информационную систему «Контур».

По нашей информации, стоимость установки системы «Контур» на каждый из катеров обойдется украинским налогоплательщикам более чем в 100 млн грн.

Между тем, как мы рассказывали, эффективность этой БИУС вызывает большие сомнения. «Контур» пока не может взаимодействовать с НАТОвскими протоколами и системами связи, а это значит, что рано или поздно систему придется менять или серьезно модернизировать.

https://dumskaya.net/news/raketnye-katera-i-vooruzhenie-aylendov-komanduyu-131937/