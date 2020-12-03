Перспективы легального рынка и казино Вулкан в Украине

На заседании Кабмина, состоявшемся 18 ноября 2020 года, были утверждены еще две кандидатуры в Комиссию по азартным играм. Верховной Радой принят Закон 768-IX от 14 июля 20 года , «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». Исходя из этого документа, в Комиссию входят шесть членов и ее глава. После назначения более половины списочного состава, этот надзорный орган становится правомочным и может начинать свою деятельность.

Кто вошел в Комиссию по азартным играм?

В процессе заседания КМУ от 18.11.20 г. прошли официальное утверждение Кристина Дутка-Гефко и Алексей Ботезиат. Ранее был утвержден глава данной государственной структуры — Иван Рудый, а также другие два члена — Елена Водолажко и Евгений Гетьман. Таким образом, на данный момент утверждено 5ть человек списочного состава. Теперь Комиссия сможет начинать работу, поскольку ее полномочия могут стартовать, начиная с момента утверждения большинства ее членов.

В справке о Дутке-Гефко указывается, что она до начала осени 2019 года работала сотрудницей управления налоговой службы в Ивано-Франковской области. До настоящего времени она была помощницей народного депутата от партии «Слуга народа» — Олега Марусяка.

Об Алексее Ботезиате известно, что он возглавлял управление в Государственном Геокадастре, в городе Киев. До этого он работал в юридическом отделе Одесской областной госадминистрации.

Старт работы Комиссии даст положительный импульс для игорного бизнеса Украины. Чтобы этот официальный госорган заработал в полную силу, необходимо провести распределение функций и определение полномочий отдельных его членов.

В задачи данной Комиссии, в частности, входит:

лицензирование структур в сфере азартных развлечений в Украине;

составление и ведение необходимых списков и реестров;

контроль выполнения требований для сертифицирования игрового оборудования;

другие аспекты лицензирования и контролирования структур гемблинг-бизнеса.

Такой центральный орган исполнительной власти имеет специальный статус. Он позволит эффективно и планомерно решать широкий спектр задач, связанных с игорной индустрией.

Рынок азартных игр Украины и казино Вулкан

Участники рынка надеются на имплементацию законодательных и нормативных актов, позволяющих легально развиваться азартному бизнесу в стационарных казино и в интернете. Гемблеры смогут комфортно запускать игры казино Вулкан от CasinoPlay.com.ua , получая удовольствие от игрового процесса.

В Законе 768-IX определяются меры госрегулирования в индустрии игорного бизнеса. В нем содержится список основных видов деятельности, определены главные направления и аспекты формирования легального азартного рынка.

Данным Законом предусматривается выдача лицензий, которые позволяют использовать лишь 1 бренд для организаторов игорного бизнеса. Хорошие перспективы определены и для потенциальных инвесторов, собирающихся строить казино по стране. Им предусмотрены бесплатные инвестиционные лицензии на 10 лет, позволяющие эффективно развивать игорный бизнес, открывая казино в помещениях 3х, 4х и 5ти звездочных отелей.

Развитие украинских онлайн казино Вулкан

Чтобы развивать рынок украинских виртуальных казино, в Законе 768-IX, декларируется:

% п/п Основные аспекты Закона 1 создание сертифицированной онлайн системы; 2 необходимость открытия виртуальных игорных залов в национальной доменной зоне UA; 3 жесткие нормативы финансовой состоятельности для организаторов азартных игр в Украине, включая наличие уставного капитала в 30 миллионов гривен; 4 требование, что каждый сайт казино следует подключать в сервис онлайн мониторинга; 5 наличие возможности для игроков добровольной установки функциональных ограничителей по расходованию денег в автоматах или по времени пребывания на сайте; 6 особые нормативные требования по соответствию игрового оснащения, которое будет применяться для организации азартных игр.

Законом предусматриваются за невыполнение этих требований соответствующие финансовые, административные санкции, а для некоторых из них — уголовная ответственность.

Правовые аспекты игорного бизнеса

В стационарных и онлайн казино Вулкан от Ritzio Entertainment предусматривается создание контролирующих систем и структур, обеспечивающих идентификацию клиентов игорных заведений. Планируется создание реестров граждан, для которых будет ограничиваться доступ в азартные учреждения.

Законом 768-IX рассматриваются основы деятельности зарубежных гемблинг операторов, не имеющих украинских лицензионных документов. В нем предусмотрены возрастные ограничения (не менее 21 года), которые должны контролироваться организаторами азартных игр.

Обязательным условием организации работы онлайн казино является комплекс мероприятий, позволяющих предотвращать и минимизировать негативные последствия для игроков, посещающих азартные заведения. В соответствии с этим, в интернет-клубах должны быть сформированы специализированные механизмы, помогающие клиентам бороться с лудоманией (игровой зависимостью).

В Верховной раде рассматривается проект Закона №2713-д, который поможет стимулировать развитие рынка, благодаря отмене налогов на выигрыши игроков (сейчас он составляет 18%), а также отсрочку до 1 января 2024 года налогов для гемблинг операторов на валовые игровые доходы. В нем есть соответствующие изменения для основного Закона о госрегулировании азартного бизнеса, и нормы для устранения противоречий (правовых коллизий).

Легальный рынок казино позволит привлечь отечественных и иностранных инвесторов на территорию Украины, которые помогут формировать дополнительные источники бюджетных поступлений, необходимых для реализации важных экономических и социальных задач всей страны.