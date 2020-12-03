Людей обвинили в гибели 75 процентов видов нелетающих птиц

Если бы не человек, на Земле жило бы не менее 226 видов нелетающих птиц — почти в четыре раза больше, чем сегодня. К такому выводу пришли орнитологи, проанализировав данные о 581 виде пернатых, которые вымерли с начала позднего плейстоцена. Хотя деятельность людей сократила общее разнообразие птиц всего на пять процентов, среди исчезнувших видов было непропорционально много тех, которые разучились летать. Это значит, что в процессе эволюции птицы отказывались от полета намного чаще, чем можно судить по современным видам, отмечается в статье для журнала Science Advances.

Умение летать — чрезвычайно полезная, но энергетически затратная адаптация. Неудивительно, что в подходящих условиях птицы регулярно отказываются от нее. Чаще всего такое случается на островах, где нет наземных хищников и конкурентов-млекопитающих. Однако нелетающие виды птиц встречаются и на континентах — достаточно вспомнить африканских страусов (Struthio camelus) или австралийских эму (Dromaius novaehollandiae).

Палеонтологические находки свидетельствуют о том, что нелетающие птицы были довольно привычными на протяжении всей кайнозойской эры. Однако появление и распространение человека сильно осложнило им жизнь: люди не только охотились на потерявших умение летать пернатых, но и завозили в места их обитания крыс, кошек и другие инвазивные виды.

Команда исследователей во главе с Ферраном Сайолем (Ferran Sayol) из Гетеборгского университета решила оценить влияние человека на разнообразие нелетающих птиц. Для этого они составили список всех известных видов птиц, которые вымерли в период с позднего плейстоцена (он начался 126 тысяч лет назад) до наших дней и отдельно отметили тех из них, что разучились летать. Авторы не анализировали конкретные причины вымирания каждого вида: они придерживались распространенной точки зрения, что в подавляющем числе вымираний начиная с позднего плейстоцена виноваты люди.

В общей сложности авторы насчитали 581 вымерший вид птиц из 85 семейств, что составляет всего около пяти процентов от общего разнообразия класса (оно составляет более десяти тысяч видов). 166 видов, то есть 29 процентов, не умели летать или делали это плохо. Для сравнения, сегодня на Земле живет 60 видов нелетающих птиц. Если бы не антропогенное вымирание, их было бы не менее 226 (скорее всего, даже больше, поскольку палеонтологи открыли далеко не все исчезнувшие виды). Таким образом, из-за людей разнообразие нелетающих птиц сократилось почти на три четверти. Если сегодня нелетающие виды есть в девяти отрядах птиц, то всего 500 лет назад они присутствовали в 16, а в позднем плейстоцене — в 23 из 39 отрядов.

Кроме того, в прошлом нелетающие виды птиц не только отличались большим разнообразием, но и были шире распространены географически. В частности, такие виды встречались на большинстве океанских архипелагов: только на Гавайях их было 23, а в Новой Зеландии — 26.

Полученные результаты наглядно демонстрируют влияние людей на сокращение разнообразия птиц, а в особенности — на нелетающие виды. Что еще важнее, исследование показывает, как спровоцированные людьми вымирания искажают представления об эволюции птиц. С учетом исчезнувших видов оказывается, что представители различных отрядов отказывались от полета намного чаще, чем можно судить по современным видам. Иными словами, малое количество нелетающих видов птиц, которое можно наблюдать сегодня, — не норма, а аномалия.

Это не первый пример того, как человеческая деятельность искажает эволюционные и экологические закономерности: так, считается, что исчезновение крупных животных в позднем плейстоцене затрудняет формулировку правила Бергмана, согласно которому теплокровные животные из регионов с холодным климатом оказываются крупнее, чем их сородичи из более теплых местностей. Сайоль и его коллеги отмечают, что исследования, в которых не учитываются недавно исчезнувшие виды (например, основанные исключительно на генетических данных), отражают не эволюционные тенденции, а последствия антропогенных вымираний.