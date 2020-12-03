Главные кинопремьеры недели — что посмотреть Первые в мире гонки на Луне пройдут в 2021 году — Илон Маск » Азербайджан впервые раскрыл точные потери в войне в Карабахе Азербайджан впервые раскрыл точные потери в войне в Карабахе, однако назвал военную операцию «успешной» и результат достигнут «малой кровью». Министерство обороны Азербайджана объявило о 2 тыс. 783 погибших военнослужащих в войне в Карабахе, которая началась 27 сентября. Еще более 100 военных пропали без вести. Еще 1 тыс. 245 азербайджанских военных находятся на лечении, по сообщению МО страны. В течение всей войны азербайджанское военное ведомство не раскрывало число потерь в Карабахе. Генпрокуратура Азербайджана сообщала о жертвах среди мирного населения.

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