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Азербайджан впервые раскрыл точные потери в войне в Карабахе

Азербайджан впервые раскрыл точные потери в войне в Карабахе, однако назвал военную операцию «успешной» и результат достигнут «малой кровью».

Министерство обороны Азербайджана объявило о 2 тыс. 783 погибших военнослужащих в войне в Карабахе, которая началась 27 сентября. Еще более 100 военных пропали без вести.

Еще 1 тыс. 245 азербайджанских военных находятся на лечении, по сообщению МО страны.

В течение всей войны азербайджанское военное ведомство не раскрывало число потерь в Карабахе. Генпрокуратура Азербайджана сообщала о жертвах среди мирного населения.

3 декабря, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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