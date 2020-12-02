ВОЗ обновила правила ношения масок

Изменились правила использования медицинских масок во время распространения коронавируса. Коррективы внесла Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), руководство опубликовано на сайте ВОЗ.

Согласно обновленным правилам, людям следует носить маски вне помещений, если невозможно соблюдать дистанцию как минимум метр. В плохо проветриваемых помещениях ВОЗ советует использовать маски всегда, независимо от дистанции. Средства защиты, в том числе маски, также требуются в школах и магазинах. При этом пожилые и имеющие хронические заболевания люди (группа риска) должны носить маску при невозможности соблюдать дистанцию. Правила распространяются на взрослых и детей старше 12 лет. Детям до пяти лет носить маску ВОЗ не рекомендует. Для детей в возрасте от 6 до 11 лет решение о ношении маски должно приниматься исходя из эпидемиологической обстановки, указано в тексте.

Там же отмечено, что не стоит надевать маску при активных занятиях спортом, а также не рекомендуется заниматься спортом в масках с клапанами, так как они не позволяют нормально дышать. По мнению ВОЗ, лучше всего носить трехслойные маски, которые сделаны из дышащих тканей. Не стоит использовать и защитные пластиковые лицевые экраны, так как они обеспечивают только защиту глаз и не спасают от брызг во время кашля или чихания.

По последним данным, в мире коронавирусом заражены уже более 64 млн человек, жертвами инфекции стали свыше 1,4 млн.