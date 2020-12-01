ВОЗ: После коронавируса миру грозит пандемия куда серьезнее

Бесконтрольный прием антибиотиков и противовирусных препаратов на фоне COVID-19 может вызвать новую пандемию. Такое мнение высказала представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

Она напомнила, что антибиотики следует принимать с осторожностью и только по назначению врача, пишет ТАСС. В противном случае микроорганизмы могут получить устойчивость к медикаментам, и тогда бороться с ними станет гораздо сложнее.

«Нужно очень внимательно следить за тем, нужны они или не нужны, иначе после коронавируса нам грозит гораздо более серьезная пандемия», — отметила Вуйнович.