В Генпрокуратуре Украины создано большое производство о «госперевороте на Майдане 2014 года» Турчиновым, Порошенко и Яценюком

Сегодня Жвания был замечен возле здания Офиса генпрокурора. Комментировать цель своего визита он отказался. Однако, по данным источника, эта московская консерва приходила в ведомство не просто так – у него состоялась личная встреча с Венедиктовой. Причем, состоялась она по её инициативе, а ещё точнее – по инициативе Ермака.

Итак, с приходом в АПУ Подоляка, Татарова и, соответственно, усиления роли Портнова, как юридического ледокола зелёной власти, было принято окончательное решение морального обесценивания завоеваний Майдана под видом “общенационального примирения”.

С этой целью лично Венедиктовой дано поручения (пока в максимально закрытом режиме) снять показания Жвании и приобщить их к уже открытому делу по “государственному перевороту, учинённому группой лиц с целью незаконного захвата власти”. Именно показания Жвании, которому будет оформлена “явка с повинной” и “сделка со следствием”, должны стать основным тараном на судебном процессе, который власть планирует организовать весной следующего года.

Основные цели такого процесса: максимальное отвлечение украинцев от социально-экономического положения в стране и юридическое возложение вины за такое положение на тех, кто “устроил государственный переворот, способствовал потере украинских земель и незаконно захватил власть с целью личного обогащения”.

Основными фигурантами дела должны стать Порошенко, Турчинов, Яценюк, Парубий. В этом списке должен был оказаться и Кличко, но зелёные решили вывести его из-под удара – видимо, не потеряли надежды договориться с ним.

Такими действиями Зермак надеется также понизить электоральный рейтинг “Европейской Солидарности”, которую он считает своим основным врагом. Параллельно с этими действиями, активизируются уголовные дела против 5 канала и канала “Прямой”. В “правильном” освещении указанных событий презЕденту вызвался помочь информационный пул мертветчука.

По задумке ОПУ и предварительной договорённости с тем же мертветчуком, подобные действия должны помочь в переговорах с Москвой относительно Донбасса. А именно: состоится широкомасштабный обмен пленными, а бандитам из ОРДЛО будет дана команда “перестать стрелять”. Других подвижек по донбасскому кейсу не предвидится – ситуацию стороны планируют заморозить на годы, но такие шаги должны укрепить электоральный имидж Зеленского в качестве “миротворца и человека, который держит свои обещания”.

С другой стороны, в АПУ есть группа людей, которая видит большие политические риски даже в самом факте начала расследования тем, поднятых Жванией. Но пока такая группа в меньшинстве, а сегодняшняя встреча платного агента Кремля грузинской национальности и генпрокурора демонстрирует, что Зермак решил пойти ва-банк в своей животной ненависти к Порошенко и Революции Достоинства. Нишу, которую, якобы, должна потерять “Европейская Солидарность”, власти попытаются заполнить “прозападной платформой” Климкина-Рябошапки-Данилюка.

Кроме того, в АПУ считают, что время для контрнаступления выбрано наиболее удачно – ковид и сложная эпидемиологическая ситуация не позволят пассионариям собирать большие группы людей для возможных протестов. А с небольшими акциями полиция справится без проблем. Если Аваков будет противиться такому сценарию (а он, насколько мне известно, противится), есть план его отстранения от министерского поста и назначения на эту должность Татарова – с таким прицелом его и брали в АПУ.

Что делать? Всю эту информацию я получил только сегодня, поэтому не готов пока ответить на этот вопрос. Прежде всего, максимальная огласка и никаких интеллектуальных локдаунов. Дальше выработка планов реагирования на различные варианты развития ситуации, в том числе на попытку одновременного ареста главных героев Революции Достоинства.

В свою очередь, планирую освещать эту тему с использованием доступных мне каналов. Главное, извините, не сцать. Прорвёмся! 👊

Helgi Sharp