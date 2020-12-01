Россиянин убил 26 пенсионерок

Подозреваемый в убийстве 26 пожилых россиянок татарстанец Радик Тагиров, которого называют «поволжским маньяком», дает следователям признательные показания. LifeShot публикует видео с допроса.

Убийца в 2011–2012 годах совершал зверские преступления в Башкирии, Татарстане, Нижнем Новгороде, Ижевске, Екатеринбурге и Перми. Его искали почти 10 лет и задержали сегодня в Казани. За помощь в его поимке была объявлена награда в 3 млн рублей, но в итоге личность установили эксперты СК с помощью сравнения генных образцов с мест преступлений и данных базы преступников — Тагиров уже был судим.

Мужчина на допросе заявил, что сбился со счета, и не помнит, сколько людей убил. Даже первое преступление он помнит смутно: «вроде в 2010 году», но мотив запомнил — жил на улице и хотел легких денег на еду. Ранее в МВД РФ сообщали, что в 2010 году мужчина освободился после отбытия наказания за кражу и хранение боеприпасов.

Тагиров, по его словам, выбирал жертв случайно — возле рынка или магазина. «Чтобы с сумками были. Провожал до дома. Иногда они домой сами звали, иногда напрашивался. Иногда представлялся сотрудником управляющей компании», — рассказал подозреваемый.

Он говорит, что нападал на женщин и начинал их душить, когда жертва поворачивалась к нему спиной — «держал до тех пор, пока не подохнет». Однако он не смог объяснить, зачем нужно было убивать женщин, если можно было забрать деньги и уйти: «Можно было [не убивать], но я почему-то этого не делал». На вопрос, почему он выбирал именно пожилых женщин, Тагиров ответил: «Не могу объяснить».