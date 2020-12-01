Новейшие российские «уничтожители турецких дронов» не смогли сбить ни одного беспилотника

Итоги войны в Карабахе показали, что поставленные Москвой Армении российские ЗРК «Тор-2» продемонстрировали нулевой результат.

Несмотря на тот факт, что российские ЗРК «Тор-2» позиционируются русскими как эффективные средства для борьбы с беспилотниками, а российские эксперты даже назвали комплексы «Тор» уничтожителями турецких дронов Bayraktar TB2, в ходе 45-дневной войны в Карабахе, эти комплексы не сбили ни одного ударного БПЛА Bayraktar TB2, продемонстрировав нулевую эффективность.

«Один Bayraktar TB2 был сбит системой неустановленной модели. Российское вооружение, находившееся у Армении, оказалось совершенно бесполезным в этом конфликте», — пишут некоторые российские СМИ.

Более того, за 45 дней войны в Карабахе азербайджанцы с помощью турецких дронов уничтожили 5 комплексов ЗРК «Тор».

Комментаторы обращают внимание на тот факт, что в Карабахе армянские войска противовоздушной обороны, оснащенные российским вооружением, показали худшие результаты, которые только можно представить, и не смогли обеспечить прикрытие боевым частям, что привело к разгрому армянских войск и большим потерям как в живой силе, так и в боевой технике. В частности, были уничтожены 5 комплексов ЗРК «Тор», 2 комплекса ЗРК «С-300», а также комплексы новейшей российской разработки «Небо».

Специалисты указали, что российские системы ПВО попросту не видели турецкие дроны.

Напомним, что ранее также стало известно, что грозные российские «Искандеры» не смогли поразить ни одну цель в войне в Карабахе.

Несмотря на заявления о том, что «Искандер» являются высокоточным вооружение, оказалось, что в ходе использования тактического ракетного комплекса армянскими формированиями, ракета вовсе не была сбита азербайджанскими средствами противовоздушной обороны – она просто промахнулась мимо цели – причём, не менее чем на 6 километров.

Утверждается, что запущенная тактическая ракета должен была поразить цели на территории аэропорта Гянджи, однако, промахнулась и нанесла удар по центру второго по величине города Азербайджана.

«Отклонение от цели на 6 километров для высокоточного вооружения, да впрочем и для любого иного, это просто ужас. В таком случае говорить об эффективности данного вооружения нельзя вообще, даже с учётом того, что противник мог применять средства РЭБ», — заявил руководитель Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов.

Также сообщалось, что ни одна из четырёх выпущенных армянами российских ракет «Искандер» не смогла поразить цель на территории Азербайджана.

Согласно данным источников в оборонном ведомстве Азербайджана, за период военных действий длившегося на территории Карабаха 45 дней, армяне 4 раза применила комплексы «Искандер» для нанесения ударов по территории Азербайджана, однако, ни одна из ракет не смогла поразить свои цели.

Отдел мониторинга

Кавказ-Центр