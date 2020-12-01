Колсон Бэйкер рассказал, что Меган Фокс помогла ему побороть наркотическую зависимость

30-летний Колсон Бэйкер, больше известный под псевдонимом Machine Gun Kelly, уже неоднократно признавался, что 34-летняя возлюбленная Меган Фокс сильно изменила его жизнь. Как оказалось, с появлением Меган Колсон не только наконец узнал, что такое настоящая любовь, но и смог избавиться от своего пристрастия к наркотикам.

Об этом рэпер откровенно рассказал в беседе со своим другом Дэйвом Франко на страницах издания Interview. По словам рэпера, Меган многое делала, чтобы помочь ему избавиться от зависимости, и сейчас он именно благодаря ей не употребляет наркотики.

Колсон Бэйкер и Меган Фокс В настоящее время наркотик, который я выбираю, — это счастье и приверженность искусству, а не подчинение пороку, который, как я полагал, помогал мне творить. Я делаю шаги к выздоровлению,

— рассказал Machine Gun Kelly.

Артист признался, что Меган Фокс была рядом с ним в самые сложные времена, когда у него случались ломки из-за отказа от приема запрещенных веществ, и оказывала ему необходимую поддержку:

Это действительно помогает, когда есть человек, который сидит рядом с тобой в самые темные ночи, когда ты покрываешься потом и не можешь понять, почему так сильно погружен в свои собственные мысли, и отвлекает тебя, предлагая посмотреть на все в перспективе.

Колсон уточнил, что Меган была не единственным человеком на его пути к жизни без наркотиков. Рэпер также поблагодарил за поддержку своего близкого друга Трэвиса Баркера, который также когда-то смог отказаться от приема запрещенных веществ и по своему опыту знал, как тяжело это дается Колсону:

Это сильно отличается от общения со священником или чего-то подобного, где я такой: «Да как ты можешь мне помочь? Тебе легко говорить, что я через все пройду, когда ты сам не сталкивался с таким препятствием!». В то время как Трэвис все понимал и чувствовал, потому что сам когда-то перестал принимать наркотики.

Напомним, что слухи о романе Меган Фокс и Колсона Бэйкера появились еще в конце весны, когда актриса и ее супруг Брайан Остин Грин объявили о своем расставании после 10 лет брака. Вскоре Меган и Колсон начали часто появляться на публике вместе и подтвердили свои отношения. При этом муж актрисы до последнего надеялся, что им с Меган удастся преодолеть кризис и спасти семью. Однако этого так и не случилось: недавно Меган Фокс официально подала на развод с Брайаном, от которого у нее есть трое сыновей.