Джиджи Хадид поделилась новыми фото, сделанными незадолго до рождения дочери

В конце сентября 25-летняя Джиджи Хадид и ее 27-летний возлюбленный Зейн Малик впервые стали родителями. На свет появилась их дочь, имя которой они до сих пор держат в секрете. Сейчас пара наслаждается новой для себя ролью молодых родителей и практически все время посвящает двухмесячной малышке.

Несколько часов назад модель решила вспомнить, как проходили ее последние месяцы беременности. Она опубликовала серию снимков в инстаграме, сделанных в августе, где-то за месяц до родов. На паре фотографий Джиджи запечатлена одна, еще на одном снимке — вместе с бойфрендом.

Зейн Малик и Джиджи Хадид

Август. В ожидании нашей малышки,

— подписала серию новых фото Хадид.

Напомним, что о беременности Джиджи Хадид стало известно в конце апреля: к тому времени модель находилась уже на 20-й неделе. О появлении дочери на свет пара сообщила сама на своих страницах в инстаграме. Джиджи призналась, что рождение дочери навсегда изменило ее жизнь, а Зейн — что ощущает такую любовь к новорожденной малышке, которая выше даже его собственного понимания.

Из роддома Джиджи и Зейн вместе с дочерью вернулись на семейную ферму мамы модели, Иоланды, в Пенсильвании, где и провели большую часть карантина. Молодым родителям комфортно жить за городом: здесь они находятся вдали от посторонних глаз и всегда могут попросить Иоланду о помощи с дочкой.

Им комфортно здесь. Джиджи хочет максимальной приватности для своего ребенка и хочет иметь возможность растить дочь вдали от посторонних глаз. Иоланда им очень помогает. Она заменяет даже медсестру, и они так благодарны ей за это,

— рассказывал инсайдер о буднях молодых родителей.

Джиджи Хадид с дочерью

Не забывают Джиджи и Зейн и о романтике. Например, недавно они устроили себе домашнее свидание: Джиджи сама приготовила вкусный ужин, которым удивила возлюбленного. Заботы о малышке в этот вечер полностью взяла на себя Иоланда: она находилась в соседней комнате с внучкой и дала возможность молодым родителям побыть наедине.