Что посмотреть — самые захватывающие боевики 2020 года

В 2020 году Голливуд порадовал киноманов непревзойденными боевиками, которые смогут поразить любителей зрелищного экшна. Какие новые ленты уже доступны для просмотра онлайн – смотрите в подборке.

Из-за пандемии коронавируса кинопроизводителям пришлось изменить планы премьер, поэтому немало действительно качественных лент представили на стримингових платформах. Журналисты подобрали 10 новых боевиков, которые точно понравятся любителям зрелищного экшна.

«Эвакуация»

Дата выхода – 24 апреля

Рейтинг IMDb – 6,7

Лента рассказывает про Тейлера Рейка, который получает новое задание – спасти похищенного мальчика. Наемник изначально понимает, что освободить школьника из плена будет легко, а вот покинуть живыми Бангладеш станет самой сложной частью миссии. Однако вопреки опасности Рейк берется за дело и становится мишенью для местных наркобаронов.

Главную роль в боевике «Эвакуация» сыграл Крис Хемсворт. Мускулистый актер с легкостью превратился в наемника и показал зрелищные поединки и перестрелки в стиле Голливуда.

«Старая гвардия»

Дата выхода – 10 сентября

Рейтинг IMDb – 6,6

Но если у вас есть настроение к экшну в стиле Marvel, тогда «Старая гвардия» идеально подойдет для просмотра. По сюжету, Андромаха собирает команду бессмертных воинов. Никто не понимает, как эти люди получили суперсилы в виде вечной жизни, а потому влиятельная корпорация устраивает настоящую охоту на бойцов, чтобы сделать целые отряды бессмертников. Ожесточенное противостояние с учеными начинается в то время, когда в ряды гвардии вступает новичок – военная Нил. Поэтому девушке не только придется быстро адаптироваться, но и вступить в бой.

«Плохие парни навсегда»

Дата выхода – 23 января

Рейтинг IMDb – 6,6

Подготовили в Голливуде и сюрприз для любителей комедийного боевика «Плохие парни». В январе в кинотеатрах показали новые приключения Маркуса и Майка, от которых сложно было удержать смех.

По сюжету, Лоури переживает нелегкий период кризиса среднего возраста. Поэтому пока его напарник Маркус Бернетт строит успешную карьеру, он просматривает любимые сериалы в халате и держится подальше от опасных приключений. Однако отдых не длился долго, ведь главные герои получают предупреждение от мафии, жаждущей мести.

«Проект «Сила»

Дата выхода – 14 августа

Рейтинг IMDb – 6,0

В центре сюжета оказываются фантастические события, которые охватывают Новый Орлеан. Город утопает в преступности, ведь неизвестный наркодилер распространил таблетки под названием «Сила». Проглотив одну, человек получает суперспособности и становится неуловимым. Чтобы силы все же были равными, полицейский Фрэнк решает также принимать эти таблетки. Однако встреча с мстителем Артом кардинально меняет представление главного героя о препаратах.

«Хищные птицы (и фантастическая Харли Квинн)»

Дата выхода – 29 января

Рейтинг IMDb – 6,1

А если вы еще не смотрели фильм о приключениях Харли Квинн, тогда есть прекрасная возможность посмотреть этот боевик бесплатно. Лента рассказывает о том, как героиня комиксов DC оправляется от разрыва с Джокером. Но оказалось, достаточно было объявить о завершении романа, как все, кого когда-нибудь обидела Харли, захотели ее убить. И главный враг блондинки – опасный бизнесмен Роман Сайонис (Черная Маска). Чтобы противостоять злодею, Харли Квинн объединяется с другими супергероинями, что ведет к увлекательным дракам и забавным ситуациям.

«Джентльмены»

Дата выхода – 1 января

Рейтинг IMDb – 7,8

Находчивый Микки Пирсон после окончания Оксфорда решает поселиться в Великобритании. Однако свои знания он не намерен тратить на офисную работу, а строит успешную наркоимперию, которую никак не смогут разоблачить правоохранители. Но наступает время, когда Микки хочет продать свой бизнес, а в игру вступают не только конкуренты, но и бизнесмены из Оклахомы. Серия событий ведет к войне, в которой выживут сильнейшие.

«Безжалостный»

Дата выхода – 30 июля

Рейтинг IMDb – 6,0

День одинокой мамы Рейчел был ужасным с самого начала. Женщина опаздывала на работу и попала в автомобильные пробки. И именно на пути ей пришлось впервые столкнуться с невменяемым незнакомцем, который после словесного конфликта перешел к расправе и начал уничтожать дорогих для Рейчел людей. Теперь все, что остается ей с сыном – это попытаться выжить.

«Форпост»

Дата выхода – 24 июня

Рейтинг IMDb – 6,8

«Форпост» – это военный экшн, который покажет ожесточенные бои в Афганистане. По сюжету, американцы устроили базу на невыгодной позиции. Поселение окружали горы, поэтому враг мог напасть неожиданно и уничтожить всех военных. И пока в Киттинг прибывало пополнение, а изо дня в день должно было состояться запланированное перебазирование, бойцы отражаются от нового нападения, которое совсем не похоже на предыдущие.

«Охота»

Дата выхода – 13 марта

Рейтинг IMDb – 6,5

Жуткий триллер рассказывает о 12 незнакомцах, которые просыпаются на лужайке. Никто не понимает, что произошло и где они находятся. Оказывается, люди стали мишенями в опасной игре, в которой элита устроила смертельную охоту на них в месте под названием Усадьба. Кристал решила сама сопротивляться и убивать безжалостных охотников. Однако проблема в том, что женщина не имеет оружия в отличие от противников.

«Правосудие Спенсера»

Дата выхода – 6 марта

Рейтинг IMDb – 6,2

Комедийный боевик расскажет о бывшем полицейском Спенсере, который только вышел из тюрьмы. И в первые дни на свободе его вновь хотят подставить, убив правоохранителя, которого знал главный герой. Поэтому Спенсеру ничего не остается, как начать собственное расследование дела и выйти на след продажных копов. И поможет ему в этом боксер-новичок Гоук.