В Техасе разработали почву, которая поливает сама себя

Группа инженеров Техасского университета в Остине разработала почвенный материал, в состав которого входят гидрофильные (впитывающие воду) гидрогели и природный песчаный грунт в соотношении 1:3. Он относится к категории SMAG, что означает «сверхвлагопоглощающие гели».



Гели и песок первоначально измельчаются и смешиваются, после чего в смесь постепенно добавляется вода. Полученную массу помещают в вакуумную печь при температуре +90 °C на 12 часов, где она превращается в твердый ком, который затем измельчается. Это называется SMAG-почва.

В ночное время на открытом воздухе гели активно поглощают воду из относительно влажного воздуха. Так, всего 1 грамм SMAG-почвы впитывает 3-4 грамма воды. А днем, когда температура повышается, гели высвобождают накопленную влагу в оставшуюся часть почвенной смеси, где она поглощается корнями растений.



По результатам тестирования, для разных типов посадок от 10 г до 1 кг SMAG-почвы обеспечивают влагой до 1 кв. метра сельхозугодий. К тому же вода, испаряющаяся в течение суток, обеспечивает более высокий уровень влаги в данном конкретном месте, что в свою очередь гарантирует ее повторное поглощение в ночное время.