Со счетов «Газпрома» исчезло 90% денег

Третий квартал 2020 года не принес существенного облегчения «Газпрому» после беспрецедентного обвала спроса и цен на газ в Европе весной.Второй квартал подряд газовый холдинг, обладающий монопольным правом на экспорт трубопроводного газа из РФ за рубеж, работает с отрицательным денежным потоком, когда поступления на счета не покрывают все расходы.

За июль-сентябрь «Газпром» получил 208 млрд рублей чистых поступлений от операционной деятельности, а потратил на капитальные стройки и инвестиции в 1,8 раза больше — 369 млрд рублей.

Несмотря на то, что расходы были урезаны на 15% в годовом выражении, компания закрыла квартал с кассовым разрывом на 161 млрд рублей, следует из ее презентации к отчетности по МСФО, опубликованной в понедельник.

В апреле-июне отрицательный денежный поток «Газпрома» составлял 319 млрд рублей, а накопленным итогом с начала года достиг 460 млрд рублей.

В конце лета ситуацию усугубила необходимость дивиденды дивиденды на сумму 368 млрд рублей. Покрывать дыру в финансах «Газпром» вынужден за счет «проедания» средств, накопленных в банках. Депозиты компании стремительно сокращаются, и за 9 месяцев ее «денежная подушка» сдулась в 10 раз.

Начав год с 676 млрд рублей на депозитах, преимущественно краткосрочных, к концу третьего квартала «Газпром» имел уже лишь 67 млрд рублей (-90%). Из этой суммы 66 млрд размещены на срок до 1 года.

Общий запас денежных средств «Газпрома», включая рубли и валюту на текущих счетах, сжался более чем втрое — с 1,636 трлн рублей на начало года до 565 млрд рублей.

Теперь этот запас не покрывает весь краткосрочный долг, который «Газпрому» нужно погасить в ближайший год: согласно отчетности, это 666,9 млрд рублей на 30 сентября.

Общий долг компании тем временем вырос на 1,099 триллиона рублей с начала года, до 4,962 трлн. Главная причина этого — девальвация рубля. Почти 90% займов «Газпрома» номинированы в иностранной валюте, и их рублевый объем увеличивается, когда курсы растут.

Девальвация также стала причиной убытка «Газпрома» в третьем квартале, указывает главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова: компания потеряла 521,6 млрд рублей на курсовых разницах, а ее чистый убыток составил 251,3 млрд рублей.

Выручка при этом увеличилась на 20% относительного второго квартала, до 1,398 трлн рублей, а EBITDA — в 2,5 раза, до 332,9 млрд рублей.

Тем не менее с начала года все показатели «Газпрома» остаются в глубоком минусе: за 9 месяцев выручка падает на 25%, EBITDA — на 39%. Экспорт газа в Европу сократился на 10%, до 154,4 млрд кубометров; в страны бывшего СССР — на 21%, до 21,3 млрд кубов. Продажи в России упали на 7%, до 151,1 млрд кубометров.

При этом внутренний российский рынок стал единственным, где «Газпрому» удалось поднять цены — с 4089 рублей за тысячу кубометров до 4122,9 рубля.

Средняя цена реализации газа в ЕС рухнула почти в 2 раза, до 117,2 доллара за тысячу кубометров; на постсоветском пространстве падение составило 13%, до 138,3 доллара.

По итогам года «Газпром» рассчитывает поставить за рубеж 170-172 млрд кубометров, сообщил на телефонной конференции для инвесторов и.о начальника департамента анализа и оптимизации «Газпром экспорта» Андрей Зотов.

Это будет худший результат для компании за последние пять лет. В прошлом году «Газпром» экспортировал 199,2 млрд кубометров, в 2018 году — 201,9 млрд кубов, 194,4 млрд — в 2017-м и 179,3 млрд — в 2016 году.