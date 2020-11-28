В ВОЗ заявили о странностях пандемии

По его словам, немногим менее 50% от общего числа заражений выявлены всего в четырех государствах: Соединенных Штатах, Индии, Бразилии и России.

При этом всего 10 стран удерживают «лидерство» по летальным исходам. На них приходится до 70% всех смертельных случаев, рассказал гендиректор. Гебрейесус имел в виду США, Бразилию, Индию, Мексику, Британию, Италию, Францию, Иран, Испанию и РФ.

Ранее стало известно, что в России за сутки умерли 510 больных COVID-19.