Новый глава Одесской ОГА принимал участие в сепаратистском съезде

В 2004 году новый глава Одесской ОГА Сергей Гриневецкий, возглавлявший Одесскую область еще во времена президентства Леонида Кучмы, был причастен к сепаратистским действиям. Об этом сообщил журналист Денис Казанский.

По его словам, Гриневецкий участвовал в организации Северодонецкого съезда, в ходе которого были планы раздела страны на две части. Журналист опубликовал стенограмму выступлений на том мероприятии.

«Завтра как раз будет годовщина…«Новые лица», которые мы заслужили. Нет слов…», — написал Казанский.