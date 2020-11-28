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Новый глава Одесской ОГА принимал участие в сепаратистском съезде

В 2004 году новый глава Одесской ОГА Сергей Гриневецкий, возглавлявший Одесскую область еще во времена президентства Леонида Кучмы, был причастен к сепаратистским действиям. Об этом сообщил журналист Денис Казанский.

По его словам, Гриневецкий участвовал в организации Северодонецкого съезда, в ходе которого были планы раздела страны на две части. Журналист опубликовал стенограмму выступлений на том мероприятии.

«Завтра как раз будет годовщина…«Новые лица», которые мы заслужили. Нет слов…», — написал Казанский.

  • Напомним — президент Украины Владимир Зеленский принял решение назначить председателем Одесской областной государственной администрации Сергея Гриневецкого.
28 ноября, 2020 | Category: Новости, Украина ﻿
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