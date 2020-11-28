Неожиданный свидетель защитил Джонни Деппа в деле против жены

После того, как жена Джонни Деппа (Johnny Depp) Эмбер Хёрд (Amber Heard) подала на него в суд из-за участившихся случаев домашнего насилия, карьера актера оказалась под угрозой. На протяжении нескольких слушаний казалось очевидным, что Депп проиграет это дело. Однако со стороны обвиняемого неожиданно появился свидетель, который может спасти актера.

Спасительница Джонни Деппа – это актриса Дженнифер Хауэлл (Jennifer Howell), упоминание имени которой серьезно испугало Эмбер. Когда девушка узнала о том, что Дженифер планирует давать показания, она и ее адвокаты сделали все, чтобы не допустить актрису до здания суда. К сожалению для них и к счастью для Деппа, у них ничего не вышло.

Оказалось, что у Дженнифер, которая состояла в близких отношениях с сестрой Эмбер, есть доказательства того, что не все истории супруги известного актера являются правдой. Например, история о том, как Эмбер и Уитни (Whitney Heard) стояли на лестнице, а Джонни якобы хотел столкнуть со ступенек сестру своей жены, оказалась ложью: на самом деле сама Херд попыталась столкнуть свою сестру, которая защищала Деппа от нападения рассвирепевшей жены, с лестницы.

По словам Уитни, которая до этого выступала на стороне обвинения, она всю жизнь терпела унижения со стороны своей сестры и очень боялась ее.

Таким образом, факты, которые Дженнифер предоставит суду, могут повлиять на ход дела и доказать, что на самом деле Депп, а не Эмбер был жертвой насилия.