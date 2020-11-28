Моссад предотвратил ликвидацию Джулиани иранцами

Иранский дипломат планировал убийство американского политического деятеля Руди Джулиани. За теракт был ответственен 48-летний Ассадолла Ассади, ранее работавший в Вене.



На данный момент, он и еще двое подозреваемых ожидают суда в Бельгии. В случае обвинения, Ассади грозит пожизненное заключение.

По словам прокуратуры, атака планировалась на митинге в Вильпенте, Франция, 30 июня 2018 г. Помимо Джулиани, на нем должны были присутствовать члены Палаты представителей США и несколько британских политиков.

В последний момент в пригороде Брюсселя была остановлена ​​пара бельгийцев иранского происхождения, которые заявили, что едут в отпуск на автомобиле. Отмечается, что Амир Саадуни и Насиме Наами ранее встречались с Ассади в Pizza Hut.

По сообщению New York Times, представители израильских спецслужб «Моссад» предупредили местную полицию о теракте. Они сообщили, что Ассади вручил исполнителям пакет с мощным взрывчатым веществом.

В пакете обнаружили 550 граммов готового к использованию трипероксида триацетона (TATP), «завернутого в пластик и спрятанного в подкладке косметички». А также цифровой дистанционный спусковой механизм и блокнот с инструкциями.

Это вещество использовалось при теракте в метро и аэропорту Брюсселя в 2016 году.

Служба государственной безопасности Бельгии (VSSE) считает, что Ассади работал на Управление внутренней безопасности Ирана.

https://mignews.com/news/disasters/world/281120_190218_72317.html