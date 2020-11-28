Кейт Миддлтон появилась на публике в старом наряде матери

Герцогиня Кембриджская Кэтрин снялась в видеообращении в старом наряде матери. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Речь идет о синем платье длины миди с воротником и черным поясом бренда Reiss. Его стоимость составляет 139 фунтов стерлингов (14 085 рублей). 38-летняя Миддлтон появилась в нем во время онлайн-выступления на тему Early Years («Ранние годы»), во время которого она рассуждала о важности воспитания в первые пять лет жизни детей. Свой образ она дополнила небольшой золотистой подвеской.

Отмечается, что в 2010 году в этом же наряде на публике была замечена мать герцогини Кэрол Миддлтон. В свою очередь, жена принца Уильяма впервые появилась в нем в 2012 году, когда произносила свою первую публичную речь в детском хосписе The Treehouse в Ипсвиче.

Ранее в ноябре платье Кейт Миддлтон признали нарядом десятилетия. Речь идет об изумрудном платье длины миди из блестящего материала, созданном дизайнером Сьюзи Кейв (Susie Cave) для бренда The Vampire’s Wife. В нем в 2019 году герцогиня Кембриджская вместе с мужем посетила склад пивного бренда Guinness в Дублине.