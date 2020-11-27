Россия возможно избежит жестких санкций США после победы Байдена — аналитики

(Блумберг) — Победа Джо Байдена на президентских выборах при вероятном поражении демократов в Конгрессе позволяет рассчитывать на то, что жесткие экономические санкции против России не найдут поддержки во власти США, говорит президент Американской торговой палаты в РФ Алексис Родзянко.

«Если республиканцы удержат контроль в Сенате, тогда законодательная повестка не будет слишком агрессивной. И все внимание будет к решениям, которые может принять сам президент, а они, вероятно, не затронут интересы бизнеса. Как таковых масштабных экономических санкций против России не будет», — сказал Родзянко в интервью Блумберг.

Курс рубля накануне выборов в США 3 ноября ослабел до минимальных с марта 80,55 за доллар из-за опасений, что победа Байдена и демократов приведет к усилению давления на Россию и возможным экономическим санкциям. С тех пор рубль прибавил 6% и к 11:40 мск торговался по 75,7850 за доллар.

Вероятность того, что Конгресс будет пытаться принять какой-то законопроект против России, снизилась, так как ранее такие инициативы продвигались из-за недоверия Дональду Трампу, говорит Родзянко.

«С Байденом или его администрацией такой проблемы нет, и я уверен, что Байден или его администрация пойдут в Конгресс и скажут: ‘не принимайте никаких законов, пожалуйста, мы знаем, что делаем’. И Конгресс, скорее всего, послушает», — отметил он.

Тот факт, что Байдена не подозревают в связях с Россией, «дает ему больше гибкости, возможности совершать действия и не получать обвинения в чем-либо», говорит Родзянко.