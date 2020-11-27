Израиль вероятно ликвидировал руководителя иранской ядерной программы

Иранские СМИ сообщили, что под Тегераном был убит разработчик и руководитель национальной ядерной программы доктор Мохсен Фахризаде.

Отмечается, что группа неизвестных с оружием совершила нападение на ученого и его охрану в округе Дамаванд. Об этом сообщает иранское информационное агентство Mehrnews.

По информации издания, получивший тяжелые ранения ученый был срочно госпитализирован в больницу. Официального подтверждения о его смерти пока не поступало.



Однако иранский телеканал Al Alam уже обвинил в убийстве Фахризаде сотрудников израильского «Моссада».

Фахризаде был профессором физики и имел звание офицера КСИР. На Западе его считали основоположником и разработчиком ядерной программы.

При этом, по данным иранских СМИ, ученый ранее уже пережил одно покушение, совершенное на него много лет назад.

Представители КСИР уже заявили, что готовы мстить за убийство одного из видных иранских ученых.

По данным Fars, нападение произошло в небольшом городке Абсард близ иранской столицы. Очевидцы слышали звук взрыва, за которым последовали выстрелы. Фахризаде в этот момент находился в машине. На кадрах, распространенных в сети, видео, как возле авто растекается кровь.

Мохсен Фахризаде – профессор физики и офицер Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В апреле 2018 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу упоминал его в своем докладе, посвященном ядерной деятельности Ирана.

«В соответствии с новой директивой министра обороны Ирана Али Шамхани, работа по проекту будет разделена на две части, скрытую и открытую. Ключевой частью плана было создание новых организаций для продолжения этой работы – так определил эту задачу д-р Мохсен Фахризаде, руководитель проекта «Амад». Запомните это имя – Фахризаде. Итак, вот его директива, прямо здесь. Она говорит: «Общая цель – объявить о закрытии проекта «Амад» но затем он добавляет: «Специальные мероприятия будут проводиться под названием «научных разработок технологических методов», – говорил тогда Нетаниягу.



Израильский премьер показал, что Фахризаде не прекратил работу над атомной бомбой, а продолжал возглавлять секретный ядерный проект в военной области. Именно он был научным и административным директором секретной программы, осуществляемой под контролем высшего руководства КСИР.

Ученый попал под международные санкции, когда стало известно, чем занимаются в ядерном центре в Натанзе. В Тегеране заверяли, что объект предназначен для мирного атома. Но позже было установлено, что в отдельном блоке велись работы над получением урана, обогащенного до «оружейного» уровня – 95%.

В ядерном проекте Фахризаде отводилась центральная роль. Его также прозвали «отцом иранской ядерной бомбы».



https://cursorinfo.co.il/all-news/iranskie-smi-obvinili-izrail-v-ubijstve-rukovoditelya-natsionalnoj-yadernoj-programmy/