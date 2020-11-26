В Армении готовят импичмент Пашиняну за соглашение по Карабаху

Армянская оппозиция настаивает на отмене в стране военного положения с целью инициировать процесс отставки премьера Никола Пашиняна и беспрепятственно проводить акции протеста.

Депутат от оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Шаке Исаян подтвердила планы объявить импичмент Пашиняну после того, как он согласился на подписание невыгодного для Еревана соглашения по Нагорному Карабаху.

«Наша цель открыта и прозрачна — объявленное чисто декларативно военное положение должно быть отменено, после чего мы все должны объявить импичмент человеку, занимающему кресло премьер-министра», — заявила она в парламенте.

В оппозиции вновь назвали мирное соглашение «документом о капитуляции», а сохранение режима военного положения — попыткой сдержать закономерные процессы и лишить страну шанса «на обеспечение безопасности, возвращение пленных».

«Сегодня, без преувеличения, мы или отстраним Никола Пашиняна, или потеряем Армению», — сказала парламентарий.

Ранее Пашинян заявил, что призывы оппозиции к отставке правительства не получили достаточной поддержки армянского общества. Он признал, что после подписания соглашения по Карабахе в Армении сохраняется внутриполитическая напряженность, однако вопрос власти может решаться только волеизъявлением народа.