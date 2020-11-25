В ЕС предупредили о третьей волны коронавируса

Вслед за Всемирной организацией здравоохранения о третьей волне коронавируса заговорили и в руководстве Евросоюза.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что снижение заболеваемости сейчас не должно быть поводом для быстрой отмены ограничений.

По ее словам, риск третьей волны возрастет после Рождества, если весенние уроки не будут усвоены. При этом она признала, что ограничения наносят огромные ущерб магазинам и заведениям общепита, особенно в период праздников.

«Я знаю, что владельцы магазинов и баров, официанты из ресторанов хотят снятия ограничений. Но мы должны усвоить летние уроки и не повторять тех же ошибок. Слишком быстрое расслабление — цитирует главу ЕК агентство Reuters.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что вакцина от коронавируса будет доступна гражданам ЕС уже до конца декабря текущего года. На пленарной сессии Европарламента она назвала перспективу массовой вакцинации «светом в конце тоннеля».