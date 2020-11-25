Из-за пандемии обвалились мировые цены на сыр

В США на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и из-за введенных в связи с этим ограничений резко упали цены на сыр, сообщает агентство Bloomberg.

Так, стоимость сыра сорта «чеддер» на Чикагской товарной бирже упала на 40%. На спотовом рынке (с поставкой в два торговых дня) 40-фунтовый блок (18,1 килограмма) этого сорта можно купить за $66,4. 500-фунтовый (226,7 килограмма) бочонок сыра стал дешевле на 18% — за $700, отмечает ПРАЙМ.

Власти большинства штатов в США в условиях второй волны пандемии вводят новые серьезные ограничения. В их числе — запрет на работу заведений общественного питания.

При этом, полагают эксперты, сгладить негативный фон для торгов сыром могут рестораны быстрого обслуживания: они все еще работают в США навынос.

Напомним, что вспышка пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией (COVID-2019), была официально зафиксирована в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально признала ситуацию с коронавирусом пандемией. К настоящему времени случаи заражения зафиксированы почти в 200 странах и районах мира. В целом, по данным проекта Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных COVID-19 в мире превысило 59,7 млн человек, скончались более 1,409 млн человек. Пандемия оказывает пагубное воздействие на мировую экономику. Под мощный удар попали многие отрасли, в том числе авиатранспорт, туризм, гостиничный бизнес, автопром, строительство, ритейл, сфера развлечений.