«  
  »

Хоакин Феникс снимется у режиссера «Реинкарнации» и «Солнцестояния»

Хоакин Феникс снимется у режиссера "Реинкарнации" и "Солнцестояния"

Режиссер Ари Астер готовит новый хоррор. Главную роль в нем исполнит Хоакин Феникс.

Астер выступит сценаристом, постановщиком и продюсером. Сценарий, обращенный к стилистике сюрреализма, он написал несколько лет назад. Сюжет разворачивается в альтернативной реальности и повествует о немолодом парне с расшатанными нервами по имени Бо, который подобно главному герою романа Альбера Камю «Посторонний» отправляется на похороны матери. Но по дороге узнает нечто страшное о своем прошлом.

Проект получил название «Бо испуган». Сроки производства и остальной актерский состав не уточняются.

Напомним, по итогам дебютной «Реинкарнации» и воспоследовавшего «Солнцестояния» Ари Астер стал одним из самых многообещающих и нетривиальных создателей современного хоррора.

25 ноября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  