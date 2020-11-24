В России массово арестовывают всех оставшихся «Свидетелей Иеговы» Путин заявил, что марихуана разрушит Россию » Проект танка «Армата» прекратил свое существование Проект танка «Армата», который был пафосно презентован корпорацией «Уралвагонзавод» в 2015 году, фактически завершен. Об этом можно судить по заявлению, которое прозвучало накануне на выставке «Армия-2020»: по словам замначальника Научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и техники Евгения Губанова, НИИ начал разработку нового «танка будущего», так как «Армата» устареет уже в 2040-е годы. Znak.com решил вспомнить всю историю танка, который, по сути, остался пиар-проектом УВЗ. По мнению эксперта по международной безопасности Павла Лузина, впереди у завода еще много таких проектов, ведь малоэффективную компанию надо сохранять, чтобы обеспечивать политическую стабильность в стране. «Техника настолько совершенная, что к ней надо привыкнуть» Упоминание о танке на платформе «Армата» появилось на сайте корпорации «Уралвагонзавод» в 2013 году — в релизах компании стали появляться анонсы о том, что «новый российский танк покажут публике только через два года, сейчас он пока засекречен и введется в разработке», а в пресс-релизах его называли «первым российским танком». «Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. По мнению военных экспертов, „Армата“ — новое слово в танкостроении, не имеет аналогов в мире. Это принципиально новая и полностью российская разработка», — говорится на сайте УВЗ. Презентовать танк решили с помпой — прямо во время парада в честь 70-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне в 2015 году. Правда, началась история танка с неприятного инцидента — во время репетиции парада 7 мая танк заглох прямо во время проезда по Красной площади. Как объяснял тогда еще вице-премьер России Дмитрий Рогозин, причиной стали не неполадки в технике, а действия экипажа. «Техника настолько совершенная, что к ней человеку еще нужно привыкнуть, и это не техника подвела — а связь между техникой и человеком была нарушена. Не ту кнопку нажали, как говорится», — говорил он. Сам парад 9 мая танк пережил без инцидентов. Танк Т-14 на Красной площади. Сейчас им никого не удивишь — н участвует в параде каждый годсайт УВЗ Танк Т-14 на Красной площади. Сейчас им никого не удивишь — н участвует в параде каждый годсайт УВЗ Еще один репутационный удар имиджу проекта был нанесен буквально через месяц — в июне 2015-го, когда во время транспортировки загорелась БМП Т-15 на платформе «Армата». Как писало издание Lifenews, по пути из Московской области в Нижний Тагил военнослужащий пытался укрыть бронемашину, задел тентом электропровода и получил удар током, а «картонная» обшивка машины вспыхнула. Военный потушил пожар и получил 70-процентные ожоги тела. Ходили слухи и о других инцидентах при испытаниях танка, но официально о них не сообщалось. «Прослужит нам весь XXI век» В 2015 году заместитель генерального директора ОАО НПК «Уралвагонзавод» Вячеслав Халитов утверждал, что технология «Армата» прослужит в течение столетия. «Оборудование „Арматы“ позволяет автоматизировать многие процессы, которые раньше приходилось делать экипажу вручную, в том числе и дистанционное управление движением машины. Не исключено, что будущие войны будут вестись уже без участия человека, поэтому мы предусмотрели в „Армате“ возможность роботизации… Сегодня мы закладываем „Армату“. И я думаю, она прослужит нам весь XXI век», — заявил он в интервью корпоративному журналу УВЗ Technowars. Но судя по всему, не прослужит. Накануне на выставке «Армия» замначальника Научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и техники (НИИИ БТВТ) полковник Евгений Губанов на форуме «Армия-2020» заявил, что НИИ разработал концепцию «танка будущего» на замену «Армате», которая будет эффективна в бою только до 2040-х годов. При этом танк до сих пор не стоит на вооружении ни в России, ни в любой другой стране. Еще в 2015 году руководство УВЗ заявило, что получило заказ на танки «Армата», но для их реальной покупки Министерством обороны РФ всегда находились непреодолимые препятствия. В 2016 году УВЗ поставил Минобороны РФ более 1200 боевых машин В 2016 году главный редактор журнала «Арсенал отечества», член экспертного совета коллегии военно-промышленного совета РФ Виктор Мараховский заявил, что ему известно о том, что «буквально на наших глазах, через год-два, может состояться внедрение этой техники в массовое производство», а Минобороны анонсировало, что закупил сразу 100 танков Т-14 к 2018 году. Но этого так и не случилось. В 2018-м вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что танки «Армата» слишком дорогие для российской армии. «Ну и зачем наводнять „арматами“ все вооруженные силы, у нас Т-72 пользуются огромным спросом на рынке, его берут все, он по сравнению с „абрамсами“, „леклерками“ и „леопардами“ по цене, эффективности и качеству значительно их превосходит. Такая же ситуация с „бумерангами“», — заявил Юрий Борисов и добавил, что модернизация старой техники — это «эффективное решение», которое позволяет существенного экономить бюджетные средства. В 2016 году пресс-служба УВЗ сообщала, что Т-14 будет стоить 250 млн рублей и это «существенно дешевле других танков». Борисов в 2018-м оценил стоимость одного танка в 450 млн рублей, но гендиректор «Уралвагонзавода» Александр Потапов назвал эту сумму слишком высокой. Впрочем, он не смог озвучить реальную цену машины, заявив, что она будет известна только после проведения испытаний. В начале 2019 года «Известия» со ссылкой на источник сообщили, что до конца года в Вооруженные силы РФ поступят 12 танков Т-14. Но этого не произошло. В 2020 году глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что танки «Армата» начнут поставляться в армию в 2021 году. Денис МантуровЯромир Романов / Znak.com Денис МантуровЯромир Романов / Znak.com С зарубежными поставками тоже не вышло. Впервые бывший гендиректор УВЗ Олег Сиенко презентовал «Армату» иностранным делегациям еще в 2015 году, и уже тогда появились слухи, что первыми Т-14 обязательно закупит Индия. Российские СМИ в качестве аргумента приводили материал 2018 года в индийском издании The Economic Times, где одной строчкой со ссылкой на неназванные источники сообщалось, что армия страны «заинтересована в новом поколении российских Т-14 „Армата“». Публично ни о каких сделках с танками не сообщалось, в пресс-службе Рособоронэкспорта ранее не стали раскрывать Znak.com информацию о поставках военной техники УВЗ за рубеж. Сейчас о возможности продажи танка за границу говорят все более робко. Гендиректор УВЗ Александр Потапов в интервью «Ведомостям» в феврале этого года подчеркнул, что поставки вооружения за границу фактически невозможны, если теми же машинами не пользуется Минобороны России. «Все иностранные заказчики любят осуществлять закупки, как правило, когда товар приобретен Министерством обороны Российской Федерации. В ближайшее время мы разработаем паспорт экспортного облика, а сами поставки, при наличии решения нашего руководства, могут стать реальными уже в обозримом будущем», — говорил он. От компьютерных игр — к войне в Сирии Вся история танка «Армата» сопровождалась громким пиаром. Предыдущая команда пиарщиков Уралвагонзавода, которую называли «хипстерской», например, любила рассказывать о том, что Т-14 появился в игре World of Tanks, что в честь танка назвали собственную компьютерную игру, что УВЗ запустит бренд одежды «Армата», о команде школьников «Армата», которая выиграла конкурс эрудитов. Правда, после смены директора такой пиар закончился, в том числе из-за огромных убытков в корпорации. Теперь проект пиарят по-другому. Год назад министр промышленности РФ Денис Мантуров в эфире программы «Вести» неожиданно заявил, что Т-14 принимал участие в боевых действиях в Сирии. «В Сирию танки отправили, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях. В САР, как вы понимаете, именно такие испытания», — сухо сказал министр. По легенде, Т-14 испытывали в СирииSamar Abu Elouf/Keystone Press Agency По легенде, Т-14 испытывали в СирииSamar Abu Elouf/Keystone Press Agency Это заявление подвергли сомнению даже близкие к армии и власти эксперты. Например, военный обозреватель издания «Свободная пресса» (главный редактор — депутат Госдумы Сергей Шаргунов) Сергей Ищенко писал, что невозможно найти ответ на вопрос, зачем проходили эти испытания. «Зачем тащить одну или несколько наших „армат“ в Сирию морем или по воздуху? Чтобы там они погонялись за пулеметными „тачанками“ местных боевиков, изготовленными на базе современных полугрузовиков типа „Тойота“?» — писал он. «Красивой легендой» назвал заявление Мантурова военный эксперт Виктор Марховский в комментарии изданию «Взгляд». Само издание при этом называет Т-14 «парадным танком» «из-за небольшого количества выпущенных на данный момент машин, могущего участвовать лишь в испытаниях и в прохождениях во время военных парадов на Красной площади в Москве». Гарант стабильности Путина Судьба танка «Армата» не могла быть другой — ведь он разрабатывался на Уралвагонзаводе в тот момент, когда завод находился на грани банкротства, говорит эксперт в сфере международных отношений и международной безопасности Павел Лузин. «Банкротящийся завод с дефицитом человеческого капитала и производственных возможностей вряд ли мог создать принципиально новый танк, тем более хороший. Предыдущий директор УВЗ [Олег Сиенко] прямо говорил, что, по большому счету, танки УВЗ устаревают. Даже модернизация танков Т-72, Т-80 строилась на импортных компонентах. На модернизацию у завода хватает человеческого капитала, а на создание нового — нет», — говорит эксперт. По его словам, главная задача Уралвагонзавода, масштабы и продукция которого, по сути, являются «советским наследием», — обеспечивать рабочие места для жителей Нижнего Тагила и других городов, где есть филиалы корпорации. «Закрывать завод нельзя по политическим соображениям, потому что от него зависит как минимум один из промышленных центров России. Поэтому надо занять его созданием нового танка следующего поколения. Примерно так же у нас происходит в ракетно-космической отрасли», — говорит Лузин.Танк «Армата» в том виде, в котором он создан сейчас, не соответствует требованиям Минобороны РФ, считает Лузин, но при этом Вооруженные силы, скорее всего, в итоге закупят несколько танков. «Их вынуждают закупать, хотя они по большому счету не нужны. Суть в том, что в военно-промышленном комплексе работают 2 млн сотрудников, которые являются в том числе опорой президенту Владимиру Путину. Если заводы закрыть, они перестанут ходить на выборы и ставить галочки за Путина. По сути, эти закупки вооружения и производства — это просто перераспределение денег от сильных к «нежильцам». Тем, что мы зарабатываем на продаже нефти и газа, мы потом финансируем разработки не очень нужных танков и самолетов, которые нам достались от СССР для сохранения политического порядка», — говорит эксперт. По мнению Лузина, российская власть строит свою легитимность на противопоставлении себя 1990-м годам, «когда все развалилось». «Если сказать: знаете, у нас значительную часть заводов надо закрывать, потому что они производят то, что не нужно и плохого качества, встанет вопрос — к чему мы пришли? К тому, что мы такой же сырьевой придаток», — заключил он. https://www.znak.com/2020-08-25/kak_pervyy_rossiyskiy_tank_armata_prevratilsya_v_piar_proekt_radi_sohraneniya_putina

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