Голографическая машина PORTL превратит вас в любого известного персонажа

Бизнесмен Дэвид Нуссбаум, основатель компании PORTL Hologram, сообщил о привлечение $3 млн на развитие своего проекта. Деньги ему принесли венчурный инвестор Тим Дрейпер, продюсер шоу-программ Джо Льюис и экс-исполнительный директор Electronic Arts Дуг Барри. Последний еще и стал операционным менеджером PORTL, так как видит большой потенциал в псевдоголограммах.



Строго говоря, ничего нового Нуссбаум не изобрел, он лишь скупил патенты на современные версии технологии ротоскопирования и эффекта «Призрак Пеппера» из XIX в. Например, систему создания голографического изображения покойного Тупака Шакура на фестивале Коачелла, показанную еще восемь лет назад. Все они не являются голограммами в прямом смысле, но в совокупности набор инструментов PORTL позволяет удаленно создавать эффект объемного изображения человека в реальном времени, имитируя любые его движения. А благодаря эффектам наложения, система способна превратить его в любого персонажа на выбор.

Главное преимущество PORTL в простоте эксплуатации и адаптации для широкого применения. В самом простом случае нужен лишь белый фон и видеокамера, чтобы записывать псевдоголограмму и использовать ее для общения или трансляции. Система интерактивна, выходная камера для показа голограммы оснащена микрофонами и собственными видеокамерами, поэтому собеседники могут вести полноценный диалог. Таким образом создается эффект настоящей голографической связи.

Компания Нуссбаума уже изготовила десятки образцов PORTL, которые украшают фойе отелей и кинотеатров, применяются в аэропортах и торговых центрах. На очереди разработка миниатюрной версии размером с планшет, которую можно установить на рабочем столе. Это «ковидная разработка», реакция на переход большинства людей на удаленную работу и повышение спроса на видеосвязь. Вместо того, чтобы беспокоиться о своем внешнем виде и заднем фоне, можно будет посылать собеседнику голограмму с произвольными визуальными эффектами.