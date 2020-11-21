Сын Трампа заразился коронавирусом

Сын президента США Дональд Трамп-младший заразился коронавирусом, его тест показал положительный результат. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на его представителя.

По его словам, сын главы государства сдал тест в начале недели и с тех пор находится на карантине. «До сих пор у него полностью отсутствовали симптомы, и он соблюдает все рекомендованные медиками правила по COVID-19», — подчеркнул он.

2 октября стало известно о заражении президента Трампа коронавирусом. У его супруги Мелании также оказался положительный тест. Спустя несколько дней у президента нашли антитела к инфекции. 11 октября американский лидер сообщил, что вылечился от коронавируса и получил иммунитет. Позднее стало известно, что младший сын Трампа Бэррон переболел коронавирусом, он перенес COVID-19 бессимптомно.