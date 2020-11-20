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Известному российскому актеру запретили въезд в Украину

Известному российскому актеру запретили въезд в Украину

Известный российский актер театра и кино Кирилл Гребенщиков пополнил ряды тех знаменитостей, которым запретили въезд в Украину.

Как сообщается на сайте Госпогранслужбы, сегодня, 19 ноября, Гребенщиков пытался попасть на территорию нашей страны, однако его задержали в аэропорту «Борисполь». По словам артиста, в Киеве он должен был участвовать в телевизионных съемках.

Во время пограничного оформления сотрудники Государственной пограничной службы Украины установили, что россиянин незаконно посещал временно оккупированную территорию АР Крым, где принимал участие в съемках. Такими действиями он нарушил требования законодательства Украины о порядке въезда на ТОТ Украины и выезда из нее — говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Также отмечается, что Гребенщиков наотрез отказывался признать посещения аннексированной Россией украинской территории. Однако объяснить свое прошлогоднее пребывание в Крыму также не смог.

В итоге, Кирилла Гребенщикова не пустили в Украину и запретили ему въезд в страну сроком на три года. После этого актера отправили обратным рейсом в Беларусь.

20 ноября, 2020 | Category: Новости, Россия, Украина, Шоу-бизнес ﻿
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