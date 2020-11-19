Странное декольте стало модным трендом в 2020 году

Одежда с глубоким декольте нового вида стала модным трендом в 2020 году. На размещенные в соцсетях снимки и публичные выходы знаменитостей обратили внимание журналисты издания Who What Wear.

Речь идет о вещах с асимметричными вырезами на груди, которые в сети прозвали negative space («пустое пространство»), поскольку эксперты сравнивают такое декольте с «отсутствующим пазлом в картине». При этом другие пользователи считают, что необычный вырез выглядит так, будто от вещи оторвали часть ткани.

Отмечается, что платья, боди и комбинезоны с новым видом выреза появились в ассортименте таких модных домов, как Mugler, Khaite, и Saint Lauren, а также Recto и God Save Queens. Так, например, на показе бренда LaQuan Smith, который состоялся на Неделе моды в Нью-Йорке, модели прошлись по подиуму в прозрачных комбинезонах с описанным декольте.

Кроме того, звезды начали публиковать снимки в упомянутых вещах на своих страницах в социальных сетях. Блогерши Камилла Шарьер (Camille Charriere) и Хлоя Харруш (Chloe Harrouche) снялись в одинаковых мини-платьях черного цвета с асимметричным декольте.

Популярный диджей Амрит (Amrit), в свою очередь, попозировала в полупрозрачном платье-комбинации с верхом в виде бюстгальтера. Вдобавок плюс-сайз-модель Венеция Крус (Venezia Cruz) поделилась фотографией, на которой она запечатлена в боди с квадратным декольте.