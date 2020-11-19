Джордж Клуни раздал своим близким друзьям 14 миллионов долларов

Знаменитый голливудский актер Джордж Клуни рассказал о том, как семь лет назад он раздал 14 лучшим друзьям по миллиону долларов, эту историю звезда прокомментировал в интервью GQ, передает Independent.

По словам Клуни, все случилось в 2013 году, когда он «только встретил» свою будущую жену Амаль.

«Я был холостяком. Все мы стареем. Мне было 52 или около того. И большинство моих друзей старше меня», — отметил он.

Мужчина поймал себя на мысли о том, как близкие помогали ему на протяжении всей карьеры.

«Я спал на их диванах, когда был разорен. Когда я был разорен, они заняли мне деньги. Они помогали мне, когда требовалась помощь на протяжении многих лет. И я помогал им на протяжении многих лет. Мы все хорошие друзья. <…> Мы все очень близки, и я просто подумал, что если меня собьет автобус, они все в завещании. Так какого черта я жду, чтобы меня сбил автобус?», — поделился воспоминаниями Клуни.

Сообщается, что актер получил 14 миллионов долларов наличными в неустановленном месте в Лос-Анджелесе, «купил 14 сумок Tumi» и «упаковал по миллиону долларов наличными» в каждую из них.

Затем Клуни пригласил своих друзей и отдал им деньги.

«Я просто показал карту и указал на места в мире, которые я смог увидеть благодаря им. И я сказал: «Как вы благодарите таких людей?» А потом добавил: «Как насчет миллиона долларов?», — рассказал актер.