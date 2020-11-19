ДБР начало расследование «госпереворота власти» в Украине — так они трактуют события Майдана в 2014 году

ДБР Украины начало расследование «госпереворота власти» в Украине — так они трактуют события Майдана в 2014 году. В рамках этого производства начались серийные обыски в том числе и в музее Революції та Гідності в Киеве. Об этом написала известный журналист и главный редактор издания «Левый Берег» Соня Кошкина. Также она ссылает на то, что у нее имеются копии официальных документов.

«ГБР вызывает на допросы лидеров Майдана

В канун седьмой годовщины Революции Достоинства в Музее Революции Достоинства проводится обыск.

Все вы уже видели эту новость.

Думаете, это — п….ц?

Вовсе нет.

Обыск — лишь вершина айсберга.

Истинный п…ц в том, что первого октября досточтимое ГБР возбудило уголовное производство номер 42020000000001885.

По делу о гос перевороте.

В связи с событиями Майдана.

Заявитель … держитесь крепко… Ренат Кузьмин.

И теперь повестками вызывает на допрос: Турчинова, Парубия, Кличко, Пашинского, Яценюка, Черновол.

Следователь Ковальчук.

Это — только часть фамилий.

Думаю, их гораздо больше.

Да, у каждого из вас своё отношение к этим людям. А у каждого из них — своя судьба и свой политический путь.

Но факт в том, что семь лет тому назад они — наравне с десятками тысяч украинцев, стоявших на Майданах всей страны — приложили серьезные усилия для свержения зэковской шоблы.

Это — исторический факт.

Точка.

И вот проходит пять лет.

У нас демократически избранная, прогрессивная власть, называющая приверженность идеалам Майдана одним из своих приоритетов

Типа независимое ГБР (в котором уже больше года черти что за бардак творится).

При этом, они принимают заявление о том, что Майдан — госпереворот. И не просто принимают, но вприпрыжку бегут расследовать.

Заявитель — один из самых одиозных деятелей режима Януковича, персональный тюремщик Юлии Тимошенко и Юрия Луценко (да, и много кого ещё), экс-замглавы ГПУ, которого этот самый Майдан на пять лет загнал в оккупированный Крым (где он скрывался, вплоть до получения мандата ОПЗЖ).

Ясно же: сегодня — они, завтра — остальные украинцы, рядовые участники протеста.

В-с-е и каждый.

В той или ной форме.

Рубрика: здобули.

Мрази.

Они даже не понимают, какой ящик Пандоры открывают

П.с. Если что, копии повесток у меня есть» — написала журналистка в своем официальном телеграмм-канале.