Кейт Миддлтон кардинально сменила имидж

38-летняя Миддлтон снялась в ролике, посвященном окончанию ее собственного фотопроекта Hold Still. Фотографы запечатлели ее со снимками конкурсантов в белом лонгсливе и красном пиджаке с объемными пуговицами. Образ герцогини дополнила золотая цепочка.

Кроме того, супруга принца Уильяма продемонстрировала новый цвет волос, выполненный с помощью специального окрашивания, которое стилисты называют «бронд» (термин образован от слов «брюнетка» и «блондинка»: шоколадный оттенок волос разбавляют светлыми золотистыми прядями, чтобы прическа выглядела более объемной, — прим. «Ленты.ру»).

В послании герцогиня поблагодарила участников конкурса, в рамках которого они продемонстрировали свою жизнь на карантине, введенном из-за пандемии коронавируса. Впоследствии лучшие присланные фотографии стали частью публичной выставки.

Читатели издания восхитились внешним видом Миддлтон в комментариях под опубликованными кадрами. «Замечательная прическа», «Мне нравится новый цвет ее волос», «Самая интеллигентная, красивая женщина и лучшая мама! Обожаю ее», «Очень красивая Кейт, и цвет волос просто замечательный», «Прекрасная прическа», — высказывались поклонники.