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Бритни Спирс улетела на Гавайи с бойфрендом отдыхать от «битвы с отцом»

2 декабря популярной певице Бритни Спирс исполнится 39 лет. По этому случаю звезда решила сама себе сделать подарок — вместе со своим 26-летним бойфрендом Сэмом Асгари она отправилась в отпуск на Гавайские острова.

Я почувствовала, что мне нужна небольшая поездка в райское место для раннего празднования дня рождения,

— написала Бритни в инстаграме и поделилась снимком с возлюбленным на фоне частного самолета.

Бритни Спирс и Сэм Асгари 

Бритни Спирс 

Отдохнуть влюбленные решили на острове Мауи, который славится своими прекрасными пляжами и живописными видами. По словам инсайдеров, звезда сейчас нуждается в моральной «перезагрузке» — судебная битва с отцом за опекунство ее сильно вымотала, поэтому отдых ей был крайне необходим.

Она очень расстроена из-за истории с Джейми,

— поделился источник.

Сейчас Бритни в первую очередь намерена добиться того, чтобы отец больше не отвечал за ее карьеру и имущество. Адвокаты звезды утверждают, что, если Джейми Спирс по-прежнему будет ответственным за денежные средства своей дочери, она понесет сильные материальные убытки.

Но пока певица, судя по всему, хочет хотя бы на время забыть о насущных проблемах и вдоволь насладиться отпуском. Ну а с такой компанией и видами из окна у нее это наверняка получится.

Бритни Спирс и Сэм Асгари 

Бритни Спирс и Сэм Асгари 

ФОто из инстаграма Сэма Асгари 

ФОто из инстаграма Сэма Асгари 

ИСТОЧНИК People
17 ноября, 2020 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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